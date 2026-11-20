Por: VALORA ANALITIK

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América de Cali anunció un nuevo acuerdo comercial con Postobón, que se convertirá en patrocinador oficial y exclusivo del club en la categoría de bebidas no alcohólicas hasta 2029. La alianza representa el regreso de una compañía que ya había tenido presencia en la camiseta escarlata durante los años ochenta, una de las épocas más recordadas en la historia deportiva de la institución.

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El convenio comprende lo que resta de 2026 y los años calendario 2027, 2028 y 2029, consolidando una relación comercial de largo plazo que acompañará al equipo durante la celebración de sus 100 años de fundación, prevista para febrero de 2027.

Aunque las partes no revelaron el valor económico del contrato, el acuerdo contempla espacios publicitarios, derechos comerciales y estrategias de posicionamiento que permitirán ampliar la presencia de Postobón dentro de la estructura deportiva del América.

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Postobón tendrá presencia en las camisetas de América de Cali

Uno de los principales componentes del negocio será la incorporación de la marca Postobón en los uniformes oficiales de competencia y entrenamiento de los equipos profesionales masculino y femenino.

La compañía tendrá presencia en la zona de la clavícula de las camisetas, mientras que en las categorías menores su imagen estará ubicada en el pecho. El patrocinio también se extenderá a las divisiones de formación y demás categorías deportivas del club.

Adicionalmente, el convenio incluye derechos de uso de marca, activaciones comerciales, publicidad digital y experiencias de hospitalidad, herramientas destinadas a fortalecer el relacionamiento con aficionados y consumidores.

Para América, la vinculación representa una oportunidad de ampliar su portafolio de patrocinadores y consolidar relaciones con empresas de reconocimiento nacional.

El acuerdo llega en medio de dificultades económicas

El anuncio también se produce en un momento de dificultades financieras para América, debido a los retrasos en pagos que han generado inconformidad entre integrantes de su plantilla profesional.

El 19 de noviembre, el entrenador David González pidió que la institución normalizara los compromisos salariales antes del primer partido como local en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Ese mismo día, Acolfutpro informó que solicitó una audiencia ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos incumplimientos de obligaciones con varios futbolistas y retrasos reiterados en los salarios del plantel.

América de Cali podría ponerse a la venta

En este contexto, la incorporación de Postobón representa un nuevo acuerdo comercial para la institución, aunque no se ha informado si los recursos provenientes del patrocinio estarán destinados a atender esas obligaciones.

🥤 ❤️‍🔥 — América de Cali (@AmericadeCali) November 20, 2026

La alianza también recupera una relación histórica: durante la segunda mitad de los años ochenta, Colombiana, marca de Postobón, estuvo presente en la camiseta escarlata.

Casi cuatro décadas después, ambas organizaciones vuelven a encontrarse mediante un contrato que acompañará al América durante su centenario y se extenderá hasta finales de 2029.

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