La modernización del estadio Metropolitano de Barranquilla impulsó a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a proponer una ambiciosa actualización de la infraestructura deportiva nacional para recibir grandes torneos internacionales.

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Durante una intervención pública, el dirigente resaltó los avances en ciudades como Medellín y Bogotá, planteando incluso la posibilidad futura de organizar una Copa del Mundo mediante alianzas regionales sudamericanas.

“Hay que reconocerlo que nos quedamos (en los estadios), siendo un país Colombia que es de ciudades, porque nosotros somos un país que tiene siete u ocho ciudades muy importantes, muy dinámicas, que necesitamos que todas tengan estadios, que nos permitan en un momento determinante aspirar a torneos internacionales de alta envergadura”, manifestó el presidente de la FCF en entrevista con Caracol Radio.

Seguidamente, el directivo subrayó cómo el formato actual implementado por la FIFA facilita postulaciones conjuntas entre naciones vecinas, siempre que existan recintos modernos y adecuadamente acondicionados.

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“Ayer alguien me decía, con dos o tres estadios más como el Metropolitano en Colombia, hoy con el modelo y el formato que tiene la FIFA para Copas del Mundo, de asociarse con otros países, que tal que nos asociemos con un Venezuela, un Ecuador, un Perú, por qué no podemos pretender, pero necesitamos escenarios. Ya arrancó Medellín, es una buena noticia, esperemos que lo de Bogotá finalmente comience”, expresó Jesurún.

Adicionalmente, el titular federativo detalló proyectos específicos en diversas capitales colombianas, destacando diálogos recientes con autoridades locales para replicar la ingeniería aplicada recientemente en la capital del Atlántico.

“En tu tierra [Liche Durán], Bucaramanga, hay que hacer un estadio, Cartagena debe también agrandar su escenario, ni qué hablar de Pereira. Estuve hablando con el Alcalde de Cali y está muy interesado de que el Pascual Guerrero se convierta en un estadio, incluso con la misma tecnología del Metropolitano. No creció un metro lineal, creció hacia abajo, que se convierte en altura. La tecnología está y el ejemplo es claro, se puede hacer, necesitamos de cinco o seis estadios para ya pedir torneos que vuelvan, exclusivamente, a todo el país”, sostuvo el dirigente deportivo.

Luego de albergar exitosamente la final de la Copa Sudamericana, la dirigencia futbolística apunta ahora a conquistar la sede de una definición única de la Copa Libertadores.

Actualmente, únicamente el recinto barranquillero reúne las exigencias técnicas necesarias para postularse ante la Conmebol frente a dicho compromiso continental.

“Vamos por la Libertadores y vamos por otros eventos, y vuelvo a insistir, que las otras ciudades del país, imiten esto. Los buenos ejemplos hay que aplicarlos, arrancó Medellín, creo que va a arrancar Bogotá, esperemos que sí, y ojalá las demás ciudades del país, piensen de la misma manera”, puntualizó Jesurún.

¿Qué arreglos tuvo el estadio Metropolitano de Barranquilla?

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla completó en 2026 la mayor transformación estructural desde su inauguración hace cuatro décadas, preparando el recinto para albergar la final de la Copa Sudamericana.

La intervención principal consistió en suprimir la antigua pista atlética y excavar cuatro metros hacia abajo el terreno de juego para acercar las tribunas al borde de la cancha.

Gracias a esta excavación vertical, el escenario amplió su aforo oficial de 43.000 a 65.000 espectadores para partidos de fútbol, alcanzando incluso 75.000 asistentes durante grandes espectáculos musicales.

Sobre la superficie deportiva, los ingenieros instalaron un moderno césped híbrido tipo Bermuda 419 compuesto por 92 % grama natural y 8 % fibras sintéticas, respaldado por riego y drenaje automatizados.

Asimismo, el proyecto incorporó túneles canadienses de climatización subterránea que impulsan aire fresco hacia la cancha y expulsan el calor superior, logrando reducir hasta seis grados la temperatura interna.

En el exterior, el recinto estrenó una envolvente fachada arquitectónica construida por Tecnoglass e iluminada mediante más de 74.000 luces LED programables que proyectan efectos visuales nocturnos sobre la ciudad.

Para optimizar la movilidad y seguridad del público, las obras ampliaron los accesos de cuatro caracoles originales a catorce entradas con diez túneles y reemplazaron toda la silletería por asientos ergonómicos.

Adicionalmente, triplicaron los servicios sanitarios pasando de 300 a cerca de 900 unidades, construyeron diez enfermerías, remodelaron cuatro camerinos e instalaron pantallas gigantes LED con cinta perimetral de 360 grados.

La modernización sumó también una zona VIP de 2.000 metros cuadrados, sala de prensa para 130 periodistas, cuatro restaurantes, una plaza externa de 16.000 metros cuadrados y museos propios.

Finalmente, estos espacios museísticos rinden homenaje permanente tanto al Junior de Barranquilla como a la Selección Colombia, consolidando al nuevo Supermetro como el escenario deportivo más avanzado del país.

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