Por: Portal Bogotá

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Un golpe contundente contra la delincuencia organizada se dio en el sector La Leona, del barrio La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, gracias a un operativo de las autoridades en Bogotá. De acuerdo con la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el grupo delincuencial conocido como ‘Hera’, que utilizaba locales de autopartes como fachada, fue desmantelado por la fuerza pública luego de una investigación exhaustiva que se prolongó durante un año.

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Según información oficial citada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la organización había pasado de distribuir drogas en las calles de Bogotá a enfrentar cargos judiciales, con 10 de sus miembros enviados a prisión. La estructura delictiva se camufló hábilmente como vendedores informales y comerciantes de autopartes, lo que dificultó su detección inicial por parte de las autoridades. Sin embargo, gracias a la infiltración de un agente, se lograron identificar y registrar en video a los principales responsables mientras realizaban la venta de sustancias ilícitas a la luz del día, evidenciando la envergadura de sus operaciones.

Como resultado de la investigación y los seguimientos realizados, se llevaron a cabo 17 allanamientos en las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda. En estos procedimientos, además de inspeccionar locales comerciales, las autoridades verificaron vehículos y practicaron requisas a ciudadanos. El operativo concluyó con la captura de 15 personas por orden judicial y otras cuatro en flagrancia, entre quienes destaca alias Marta, señalada como cabecilla del grupo. Durante la intervención, se incautaron 9.000 dosis de estupefacientes, incluyendo marihuana, bazuco y base de coca, causando un impacto económico estimado en 1.200 millones de pesos, con base en reportes de la Secretaría de Seguridad.

Dentro de la organización, cada integrante tenía roles bien definidos, entre ellos alias ‘La Mona’, encargada de recaudar el dinero de las transacciones ilícitas, y ‘Carolina’, quien almacenaba y vendía drogas escudándose en la venta de autopartes. Otros miembros como ‘Jessica’, ‘Helen’, ‘Flaca’, ‘Orley’ y ‘Brayan’ cumplían funciones logísticas y de distribución. Según los reportes de las autoridades, la banda respondía de manera violenta a los controles policiales, llegando incluso a ocasionar lesiones a uniformados y daños a vehículos institucionales.

Como consecuencia de la acción coordinada entre la fuerza pública y la justicia, diez capturados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y sus cómplices detención domiciliaria, debilitando significativamente la presencia del grupo en la zona. Esta intervención representa una muestra del compromiso por contener el tráfico de drogas en Bogotá y recuperar la tranquilidad de sus barrios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se logró la desarticulación de la banda delincuencial ‘Hera’ en Bogotá?

La desarticulación de la banda ‘Hera’ tuvo lugar tras una investigación de un año en la que un agente infiltrado logró recabar videos y pruebas que evidenciaron la venta de drogas en la calle y el uso de locales de autopartes como fachada. Fueron realizados 17 allanamientos que permitieron la captura de 19 personas, incautación de 9.000 dosis de estupefacientes y el desmantelamiento de sus estructuras operativas, según reportes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Quiénes eran los miembros clave de la banda ‘Hera’ y cuáles eran sus roles?

Dentro de la banda ‘Hera’, alias Marta fue identificada como la cabecilla, ‘La Mona’ se encargaba de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas y ‘Carolina’ almacenaba y expendía drogas bajo una fachada comercial. Otros miembros como ‘Jessica’, ‘Helen’, ‘Flaca’ y ‘Orley’ cumplían tareas de distribución, mientras ‘César’ y ‘Paisa’ fungían como proveedores principales. Cada uno tenía funciones específicas definidas por la estructura interna de la organización criminal, de acuerdo con los informes de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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