Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) continúa su labor de fortalecer la comprensión y la prevención frente al riesgo sísmico en Bogotá. Con este propósito, la entidad ha impulsado espacios de diálogo con los líderes de los Comités de Ayuda Mutua (CAM), apostando por el intercambio de aprendizajes, preocupaciones y acciones que contribuyen a mejorar la preparación y la respuesta ante eventos sísmicos, según información publicada en el portal oficial de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

En una reciente jornada desarrollada en la universidad de los Andes, se abordaron desde múltiples perspectivas aspectos relacionados con el comportamiento sísmico del distrito, las características del suelo, la sismorresistencia —es decir, la capacidad de las edificaciones para soportar sismos— y el reforzamiento estructural. Durante este encuentro, ingenieros y profesionales del IDIGER explicaron en detalle cómo las características geológicas y geotécnicas, así como los distintos tipos de suelo en la capital, inciden de forma directa en la respuesta de la ciudad frente a un terremoto. Además, señalaron la relevancia de la microzonificación sísmica, la amplificación de las ondas sísmicas y la vulnerabilidad de determinadas zonas, temas que ayudan a comprender mejor las amenazas existentes.

El encuentro también sirvió para que los líderes de los CAM compartieran experiencias, expresaran inquietudes y contrastaran sus conocimientos con los protocolos actuales en la gestión del riesgo. Esto ha sido clave para robustecer las capacidades de preparación y respuesta, tanto a nivel técnico como organizativo. Los expertos expusieron diversos aspectos relacionados con el diagnóstico y reforzamiento estructural, haciendo especial énfasis en las edificaciones antiguas, aquellas construidas por autoconstrucción y las que se desarrollaron bajo normas menos estrictas. Asimismo, se resaltó la importancia de que las organizaciones cuenten con planes de emergencia y mecanismos de preparación que les permitan identificar sus capacidades, establecer procedimientos claros y saber cómo actuar ante situaciones de emergencia.

La jornada contó con la participación de entidades que trabajan en Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres (GRED), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés) y la Cruz Roja. La presencia de estos actores, junto con representantes del sector comercial, líderes comunitarios y consejos locales, enriqueció el diálogo, permitiendo que se compartieran distintos enfoques sobre la preparación y respuesta ante emergencias.

Hasta la fecha, 72 Comités de Ayuda Mutua han sido conformados en Bogotá, fortaleciendo una red de organizaciones que trabajan de manera conjunta con el área de capacitación y entrenamiento del IDIGER. De acuerdo con el portal de Bogotá, a través de estos comités se promueve la identificación de riesgos, la preparación y la coordinación entre comunidades, empresas y organizaciones, fomentando que la gestión del riesgo se integre a las actividades cotidianas de todos los sectores de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Comité de Ayuda Mutua (CAM) y cuál es su función en la gestión del riesgo sísmico en Bogotá?

Un Comité de Ayuda Mutua, conocido por sus siglas CAM, es una organización conformada por distintos actores de la comunidad, empresas y sectores locales que se articulan para trabajar en conjunto con el IDIGER en procesos de gestión del riesgo. Su función clave consiste en identificar riesgos, fortalecer la preparación ante emergencias y coordinar acciones para mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos sísmicos en Bogotá.

¿Por qué son importantes la microzonificación sísmica y la sismorresistencia para las edificaciones en Bogotá?

La microzonificación sísmica consiste en el estudio detallado de las características del suelo y sus posibles efectos en caso de sismo, mientras que la sismorresistencia se refiere a la capacidad de una edificación para resistir los efectos de un terremoto. Según el IDIGER, estos aspectos son fundamentales para entender la vulnerabilidad del territorio y definir acciones adecuadas de prevención y reforzamiento estructural, especialmente en una ciudad como Bogotá, donde los distintos tipos de suelo y estructuras pueden responder de manera diferente ante un evento sísmico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.