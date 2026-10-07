Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad encargada de promover el arte y la cultura en la ciudad, junto con el Teatro El Parque de Bogotá, tienen preparado un evento especial dirigido a los niños y niñas que disfrutan del teatro. De acuerdo con información oficial, presentarán la obra ‘El Pirata Alfredo’, una función que invita a las familias a sumergirse en una emocionante aventura llena de creatividad y fantasía. Las presentaciones serán el sábado 10 de octubre a las 3:00 p. m. y el domingo 11 de octubre a las 11:00 a. m., en la sede ubicada en la carrera quinta #36-05, y la entrada será por boletería, que puede conseguirse a través de la plataforma TuBoleta o en la taquilla del teatro.

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La obra, creada por el Colectivo Artístico Acto Gato Teatro, narra la historia de Alfredo, un niño común que oculta una identidad secreta: es un valiente pirata. Su misión no consiste en buscar oro o tesoros materiales, sino en proteger el mayor tesoro de todos: los libros. En esta travesía, se enfrenta a Malapata, un villano decidido a eliminar todas las historias del mundo, acompañado de sus aliados Pocoayuda y Nohaganada, quienes aportan notas de humor y dificultad a la trama. El conflicto central se presenta cuando Malapata secuestra a María del Sol, la hermana de Alfredo, con el fin de obtener un libro invaluable, lo que obliga al protagonista a embarcarse en una arriesgada expedición hacia un universo de filibusteros — término que hace referencia a piratas o aventureros del mar — donde la aventura y el ingenio son claves.

Según Idartes, la puesta en escena utiliza los títeres, el humor y situaciones fantásticas no solo para divertir, sino también para exaltar la importancia de la lectura y el juego como herramientas fundamentales para fomentar la creatividad y el encuentro entre personas. Además, la obra reivindica el teatro de títeres como una forma artística capaz de conectar emocionalmente y provocar reflexiones tanto en el público infantil como en los adultos que los acompañan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el Teatro El Parque de Bogotá y cómo comprar boletas para 'El Pirata Alfredo'?

El Teatro El Parque se localiza en la carrera quinta #36-05 en Bogotá. Las boletas para asistir a la obra ‘El Pirata Alfredo’ se pueden adquirir a través de la plataforma TuBoleta o comprarlas directamente en la taquilla del teatro, de acuerdo con lo informado por Idartes.

¿Cuál es la trama de la obra ‘El Pirata Alfredo’ y qué valores promueve para los niños?

La obra ‘El Pirata Alfredo’ cuenta la historia de un niño que, bajo la apariencia de pirata, enfrenta a villanos como Malapata para salvar a su hermana y proteger los libros, presentando así una defensa de la lectura y el valor del juego como elementos esenciales que impulsan la creatividad y la conexión entre las personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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