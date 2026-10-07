Por: El Espectador

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Bogotá llevará a cabo una nueva edición de la jornada Reciclatón los días 28 y 29 de octubre, con el propósito de facilitar a la ciudadanía la entrega gratuita de residuos que requieren manejo especial. De acuerdo con El Espectador, durante estos dos días, los habitantes de la ciudad podrán disponer de materiales como pilas, medicamentos, baterías, aparatos electrónicos y aceite de cocina, contribuyendo así a una gestión adecuada de desechos y evitando que terminen mezclados con residuos ordinarios en el relleno sanitario Doña Juana.

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La Reciclatón funcionará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., y contará con tres puntos estratégicos de recepción: la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las Américas y la Planta Lito. Para los ciudadanos no habrá necesidad de inscripción ni cita previa; únicamente es necesario presentarse y depositar los residuos de forma adecuada. La organización destaca que los materiales deben estar limpios y correctamente empacados, requisito indispensable para su recepción y posterior tratamiento.

Según el balance que presenta El Espectador, en la primera versión de este programa se gestionaron 41 toneladas de residuos, lo que evidencia el impacto positivo de la Reciclatón en la reducción de desechos que contaminan el ambiente de la capital. En esta edición podrán entregarse computadores, electrodomésticos, bombillas, luminarias, tóners, cartuchos, pilas, acumuladores de energía y baterías de litio y plomo ácido. Adicionalmente, se recibirán medicamentos tanto humanos como veterinarios, envases y empaques de plaguicidas agropecuarios, así como aceite vegetal usado, ropa, CD, papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

La organización aclara cuáles residuos no serán recibidos: jeringas, agujas y cualquier desecho hospitalario o de riesgo biológico quedan excluidos, así como textiles como ropa interior, cortinas, sábanas, toallas, cobijas, retazos de tela, espumas o uniformes institucionales. Tampoco serán aceptados residuos sucios, mal empacados o que no correspondan a las categorías establecidas en la convocatoria.

Para empresas y organizaciones, el proceso contempla un registro previo obligatorio, en el que se debe especificar el tipo, cantidad, peso y características de los residuos que se van a entregar. El plazo para efectuar este procedimiento es el 24 de octubre de 2026, y una vez completado, las organizaciones recibirán la asignación de fecha y hora para la entrega, así como un certificado de disposición final.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, esta jornada se consolida como una alternativa que aumenta el aprovechamiento de materiales aprovechables y disminuye la presión sobre el relleno sanitario al fomentar soluciones acordes con la naturaleza de los residuos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde estarán ubicados los puntos de entrega para la Reciclatón en Bogotá?

Los puntos de entrega de la jornada Reciclatón en Bogotá serán la Plaza de los Artesanos (carrera 60 n.° 63 A-52), la Plaza de las Américas (carrera 71D n.° 6-94) y la Planta Lito (calle 12B n.° 36-2). En cualquiera de estos lugares, los ciudadanos pueden llevar sin cita previa los residuos permitidos.

¿Qué residuos especiales se pueden entregar durante la Reciclatón en Bogotá?

Durante la Reciclatón, podrá entregar residuos de manejo especial como pilas, baterías, aparatos electrónicos, medicamentos humanos y veterinarios, aceite de cocina, computadores, electrodomésticos, luminarias, tóners, cartuchos, ropa (excepto interior y uniformes institucionales), CD, papel, cartón, plástico, vidrio y metal, siempre y cuando estén limpios y bien empacados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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