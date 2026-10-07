Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud invita a todos los habitantes de Bogotá a participar este jueves 8 de octubre de 2026 en la jornada de vacunación, acudiendo con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados en la capital. De acuerdo con la Secretaría, el objetivo de esta iniciativa es motivar a la ciudadanía a iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación y así fortalecer la prevención de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. Uno de los énfasis durante esta jornada es la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños con edades entre los 9 y 17 años.

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Según lo informado por la entidad, Bogotá dispone actualmente de diversos puntos de vacunación distribuidos en toda la ciudad, ubicados en espacios de alta concurrencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Estos puntos, que inician atención a partir de las 8:00 a. m., son continuamente actualizados a través de las cuentas oficiales en redes sociales, con información sobre nuevas ubicaciones y horarios para facilitar el acceso a los servicios de inmunización.

La oferta de vacunación se complementa con más de 200 puntos fijos establecidos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que permite a la comunidad encontrar alternativas cercanas y atender de manera oportuna sus necesidades en materia de inmunización. Para obtener información exacta sobre la ubicación de los puntos habilitados para esta jornada, la Secretaría Distrital de Salud ofrece un enlace con el listado completo de los lugares donde se puede asistir en el día señalado.

Adicionalmente, la entidad señala que la vacunación contra la fiebre amarilla está destinada de manera prioritaria a gestantes y mayores de 60 años, quienes deben acercarse exclusivamente a los puntos autorizados que ofrecen valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar condiciones de seguridad.

Para facilitar la ubicación del punto de vacunación más cercano, la ciudadanía puede utilizar la herramienta “Mapas Bogotá”, siguiendo una serie de pasos sencillos que permiten filtrar y encontrar la dirección, horarios y demás datos relevantes. Esta jornada es una oportunidad para reforzar la prevención y protección de la salud pública a través de la vacunación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este 8 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación se distribuyen por toda Bogotá en lugares como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Además, existen más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. El listado oficial de ubicaciones puede consultarse en el enlace proporcionado por la entidad para este día específico.

¿Qué vacunas se aplicarán y cuáles son las indicaciones para la población priorizada en la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante la jornada, se aplicarán vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras. La población priorizada para la vacuna de fiebre amarilla, como gestantes y mayores de 60 años, debe acudir a los puntos autorizados con valoración médica y acompañamiento especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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