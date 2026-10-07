Por: Portal Bogotá

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Durante este jueves 8 de octubre de 2026, diferentes barrios de Bogotá y algunos municipios cercanos experimentarán cortes de luz programados como parte de las labores de mantenimiento que desarrolla Enel Colombia, la empresa a cargo del suministro de energía en la región. Esta medida afecta comunidades tanto en la capital del país como en localidades periféricas, y responde a la necesidad de ejecutar intervenciones de mejora en las redes eléctricas que buscan optimizar el servicio para los usuarios. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia, estas interrupciones serán temporales y tienen horarios específicos para cada sector y municipio.

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En Bogotá, los cortes se realizarán en varias localidades. En la localidad de Bosa, el barrio Villa del Río tendrá suspensión del servicio entre las 8:15 de la mañana y las 4:15 de la tarde. En Ciudad Bolívar, Arabia estará sin luz desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Por su parte, Gran Granada, en Engativá, estará afectado desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En Kennedy, el barrio Boíta estará sin electricidad desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde, mientras que el Centro Industrial, en Puente Aranda, vivirá la interrupción entre la 1:00 de la tarde y las 5:30 de la tarde. Santa Fe, en el barrio San Diego, verá suspendido el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En la localidad de Suba, Lombardía será impactada entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mientras que Villa Elisa afrontará el corte entre las 8:15 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Finalmente, en Usaquén, el barrio La Calleja tendrá la suspensión de servicio desde las 2:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde.

Los municipios de Soacha y Tocancipá, en Cundinamarca, también están dentro de estos trabajos. En Soacha, la comuna 1, incluyendo los barrios Buenos Aires y Parque Campestre, tendrá cortes desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En Tocancipá, los sectores y veredas Verganzo y Canavita estarán sin servicio entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde.

Enel Colombia recomendó a los ciudadanos tomar precauciones durante los cortes, como desconectar electrodomésticos para evitar daños, planificar sus actividades según los horarios informados y restringir la apertura de la nevera para conservar mejor los alimentos. También se indicó que, de ser necesario, se permita el ingreso del personal técnico debidamente identificado, recordando la opción de verificar la identidad de los operarios comunicándose al número oficial proporcionado por la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca con cortes de luz hoy?

Barrios como Villa del Río, Arabia, Gran Granada, Boíta, Centro Industrial, San Diego, Lombardía, Villa Elisa y La Calleja en Bogotá, junto con Buenos Aires y Parque Campestre en Soacha, y los sectores de Verganzo y Canavita en Tocancipá, se verán afectados por cortes de luz programados, según información de la Alcaldía de Bogotá y Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

La empresa Enel Colombia recomienda desconectar todos los electrodomésticos, programar sus actividades considerando los horarios de suspensión, evitar abrir la nevera repetidamente para no comprometer la conservación de alimentos y permitir el ingreso del personal técnico una vez se haya verificado su identidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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