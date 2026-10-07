Por: Portal Bogotá

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El jueves 8 de octubre de 2026, varios sectores de Bogotá, en Cundinamarca, enfrentarán cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la suspensión del servicio responde a obras de mantenimiento y modernización en la red de acueducto, las cuales buscan optimizar el suministro de agua en diferentes localidades de la ciudad. Estas tareas resultan indispensables para prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios, lo cual podría provocar afectaciones más graves y prolongadas en el futuro. Por ello, la EAAB ha dispuesto cortes sectorizados y comunicó a la ciudadanía sobre las áreas y horarios involucrados.

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En la localidad de Usaquén, los barrios Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte estarán sin suministro de agua desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, mientras se realizan empates de redes de acueducto, según el reporte de la EAAB. Igualmente, en Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chico Norte II Sector experimentarán un corte desde las 11:00 p. m. durante 6 horas, con el objetivo de adelantar mantenimiento preventivo. Kennedy verá afectados a Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona, desde las 10:00 a. m. durante un lapso idéntico. En Ciudad Bolívar, los barrios Verona, Ensueño, Sierra Morena, Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite sufrirán cortes de 24 horas por la instalación de nuevos accesorios en la red.

La localidad de Tunjuelito también se incluye en este cronograma. En Isla del Sol, el agua se interrumpirá desde las 9:00 a. m. durante 24 horas para la realización de empates en las redes de acueducto. Por su parte, en Santa Fe, diversos barrios como San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur estarán bajo la misma medida en diferentes franjas de la localidad, siguiendo el propósito de la compañía de prevenir y atender con oportunidad cualquier fallo significativo en la infraestructura hidráulica.

La EAAB ha emitido recomendaciones ante estos cortes de agua, entre ellas llenar previamente el tanque de reserva de la vivienda, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y hacer uso racional del líquido, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la empresa dará prioridad con el servicio de carrotanques a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de personas, atención que debe solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por los cortes de agua el 8 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios afectados por los cortes de agua incluyen sectores en Usaquén, Chapinero, Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Santa Fe. Cada localidad presenta horarios y duraciones específicas del corte, así como motivos relacionados con mantenimiento, empates de redes o instalación de nuevos accesorios.

¿Qué recomendaciones da la EAAB a los usuarios por los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recomienda a los usuarios llenar el tanque de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el agua de forma racional y priorizar actividades esenciales. Adicionalmente, la EAAB presta el servicio de carrotanques para centros de alta concentración pública, priorizando hospitales y clínicas, servicio que se puede solicitar en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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