Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá anunció la reactivación de la Línea Calma, un servicio gratuito de escucha, orientación emocional y apoyo en crisis enfocado en hombres mayores de edad que residen en la ciudad. De acuerdo con el portal oficial de la entidad, este apoyo está disponible a través de la Línea 195, opción 5, de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. El objetivo principal de este espacio es prestar acompañamiento por parte de profesionales en psicología y trabajo social, quienes abordan situaciones susceptibles de afectar el bienestar emocional de los usuarios.

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El servicio, enmarcado dentro de la estrategia distrital Bogotá Libre de Machismo, se sustenta en enfoques de cultura ciudadana y género. La atención permite no solo la gestión de crisis y primeros auxilios psicológicos, sino también la identificación de conductas asociadas al machismo, como el aislamiento emocional, el desequilibrio en los cuidados o dinámicas de control, intimidación, amenazas y agresiones en diversos entornos. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “hablar de lo que sentimos también es una forma de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean”. Además, destacó que la reactivación de la Línea Calma busca crear un espacio seguro para que los hombres reconozcan sus emociones y tomen decisiones que favorezcan relaciones más corresponsables y libres de violencia.

Como parte del relanzamiento, se producirán contenidos orientados a ampliar el impacto de la estrategia. Entre estas acciones se encuentra la segunda temporada de la miniserie ‘Calma’, producida por Canal Capital y Negrita Films, y el pódcast ‘Sintiendo en voz alta’. Estas herramientas ofrecen recursos psicoeducativos que, a través de relatos de la vida diaria, abordan temas de emociones, masculinidades, vínculos, cuidados y violencias. El propósito es fomentar el diálogo y brindar elementos para reflexionar sobre las propias decisiones y relaciones personales.

Línea Calma no es una línea de emergencia ni un canal especializado en el abordaje de conductas suicidas; en casos de peligro inminente, debe utilizarse la Línea de Emergencias 123. Asimismo, la entidad aclara que esta no es la ‘Línea Púrpura de los hombres’. Mientras Línea Calma se dirige a hombres y busca prevenir diversas formas de violencia interpersonal, la Línea Púrpura está orientada a mujeres que requieren orientación frente a situaciones de violencia y puede contactarse al 01800011213, vía WhatsApp al 300 755 1846 o por la Línea 195, opción 7.

Línea Calma hace parte de los tres componentes de Bogotá Libre de Machismo, junto a Hombres al Cuidado y Narrativas, iniciativas que apuestan por transformar imaginarios, prácticas y experiencias sobre las masculinidades en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea Calma de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá?

Línea Calma es un canal gratuito y confidencial, atendido por psicólogos y trabajadores sociales, que ofrece acompañamiento emocional, orientación en crisis y primeros auxilios psicológicos a hombres mayores de edad. Está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., llamando a la Línea 195, opción 5. El servicio contribuye a identificar y transformar comportamientos asociados al machismo, promover relaciones sanas y encaminadas a la corresponsabilidad y prevenir situaciones de violencia en contextos familiares y relacionales.

¿Cuál es la diferencia entre Línea Calma y Línea Púrpura en Bogotá?

La Línea Calma está dirigida exclusivamente a hombres, con el objetivo de prevenir y atender situaciones de violencia y ofrecer herramientas psicoemocionales, mientras que la Línea Púrpura es un canal de atención para mujeres víctimas de violencia. Línea Púrpura se puede contactar al 01800011213 o por WhatsApp al 300 755 1846. Ambas líneas, aunque operan bajo la orientación del Distrito, mantienen poblaciones objetivo, servicios y rutas de atención diferenciadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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