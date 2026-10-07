Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá anunció la reactivación de la Línea Calma, un servicio gratuito de escucha, orientación emocional y apoyo en crisis enfocado en hombres mayores de edad que residen en la ciudad. De acuerdo con el portal oficial de la entidad, este apoyo está disponible a través de la Línea 195, opción 5, de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. El objetivo principal de este espacio es prestar acompañamiento por parte de profesionales en psicología y trabajo social, quienes abordan situaciones susceptibles de afectar el bienestar emocional de los usuarios.
El servicio, enmarcado dentro de la estrategia distrital Bogotá Libre de Machismo, se sustenta en enfoques de cultura ciudadana y género. La atención permite no solo la gestión de crisis y primeros auxilios psicológicos, sino también la identificación de conductas asociadas al machismo, como el aislamiento emocional, el desequilibrio en los cuidados o dinámicas de control, intimidación, amenazas y agresiones en diversos entornos. Según Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, “hablar de lo que sentimos también es una forma de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean”. Además, destacó que la reactivación de la Línea Calma busca crear un espacio seguro para que los hombres reconozcan sus emociones y tomen decisiones que favorezcan relaciones más corresponsables y libres de violencia.
Como parte del relanzamiento, se producirán contenidos orientados a ampliar el impacto de la estrategia. Entre estas acciones se encuentra la segunda temporada de la miniserie ‘Calma’, producida por Canal Capital y Negrita Films, y el pódcast ‘Sintiendo en voz alta’. Estas herramientas ofrecen recursos psicoeducativos que, a través de relatos de la vida diaria, abordan temas de emociones, masculinidades, vínculos, cuidados y violencias. El propósito es fomentar el diálogo y brindar elementos para reflexionar sobre las propias decisiones y relaciones personales.
Línea Calma no es una línea de emergencia ni un canal especializado en el abordaje de conductas suicidas; en casos de peligro inminente, debe utilizarse la Línea de Emergencias 123. Asimismo, la entidad aclara que esta no es la ‘Línea Púrpura de los hombres’. Mientras Línea Calma se dirige a hombres y busca prevenir diversas formas de violencia interpersonal, la Línea Púrpura está orientada a mujeres que requieren orientación frente a situaciones de violencia y puede contactarse al 01800011213, vía WhatsApp al 300 755 1846 o por la Línea 195, opción 7.
Línea Calma hace parte de los tres componentes de Bogotá Libre de Machismo, junto a Hombres al Cuidado y Narrativas, iniciativas que apuestan por transformar imaginarios, prácticas y experiencias sobre las masculinidades en la ciudad.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo funciona la Línea Calma de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá?
Línea Calma es un canal gratuito y confidencial, atendido por psicólogos y trabajadores sociales, que ofrece acompañamiento emocional, orientación en crisis y primeros auxilios psicológicos a hombres mayores de edad. Está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., llamando a la Línea 195, opción 5. El servicio contribuye a identificar y transformar comportamientos asociados al machismo, promover relaciones sanas y encaminadas a la corresponsabilidad y prevenir situaciones de violencia en contextos familiares y relacionales.
¿Cuál es la diferencia entre Línea Calma y Línea Púrpura en Bogotá?
La Línea Calma está dirigida exclusivamente a hombres, con el objetivo de prevenir y atender situaciones de violencia y ofrecer herramientas psicoemocionales, mientras que la Línea Púrpura es un canal de atención para mujeres víctimas de violencia. Línea Púrpura se puede contactar al 01800011213 o por WhatsApp al 300 755 1846. Ambas líneas, aunque operan bajo la orientación del Distrito, mantienen poblaciones objetivo, servicios y rutas de atención diferenciadas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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