Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia de la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño, exige justicia y respuestas claras tras la muerte de Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años, madre de seis hijos, recordada por su trabajo en el campo y la elaboración de quesos. El caso, de acuerdo con testimonios familiares citados por Infobae, sacudió a la comunidad luego de que Blanca fuera hallada sin ropa, inconsciente y con múltiples lesiones en un terreno cercano a su hogar. Su hija Jenny Pardo, quien relató los hechos, narró el angustiante proceso vivido desde su desaparición hasta el traslado a Pasto.

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La madrugada en que ocurrieron los hechos, Blanca salió rumbo a un potrero de su propiedad. Según la información aportada por familiares, después de ser vista por última vez por un vecino, pasaron varias horas sin saber de ella, lo que llevó a una de sus hijas a buscarla por los alrededores. El hallazgo resultó estremecedor: Blanca fue encontrada tumbada en el pasto, inconsciente, sin ropa y gravemente herida. Pese al frío, lograba mantenerse con vida, aunque en un estado bastante delicado y desorientada.

Vecinos se sumaron para ayudar en el traslado de Blanca al puesto de salud de San Bernardo. Allí, el personal médico intentó estabilizarla, pero dada la gravedad de sus lesiones, fue remitida a Pasto en compañía de una hija, con el objetivo de recibir atención especializada. En ese momento, según el relato de Jenny, una enfermera preguntó cómo había sido encontrada. La respuesta fue: “La encontré desnuda, estaba sin ropa”. Según la valoración inicial y los testimonios familiares, se sospechó que Blanca habría sido víctima de una agresión sexual, aunque este señalamiento forma parte de los elementos que todavía deben ser esclarecidos en la investigación oficial.

Jenny también mencionó que la escena fue tan impactante que incluso los enfermeros no pudieron contener las lágrimas ante el estado de Blanca. Pese a los esfuerzos en los centros de salud, la gravedad de las lesiones resultó insuperable y Blanca falleció poco después, mientras su familia la acompañaba en la capital nariñense. Autoridades se mantienen en la tarea de investigar los hechos, con el objetivo de establecer los responsables y aclarar qué ocurrió realmente en las horas en que la mujer estuvo sola. La familia exige que estos hechos no queden en la impunidad y que la verdad salga a la luz, insistiendo en diferenciar sus testimonios de los resultados que estén por establecer las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con Blanca Emeria Pardo Rosero en San Bernardo, Nariño?

Blanca Emeria Pardo Rosero fue encontrada inconsciente, sin ropa y con múltiples lesiones en un terreno cercano a su vivienda en la vereda Plazuelas, San Bernardo, Nariño. Según testimonios familiares citados por Infobae, fue trasladada primero al puesto de salud local y luego remitida a Pasto, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. El caso está en investigación, mientras su familia insiste en la clarificación de los hechos y la justicia.

¿Qué significa agresión sexual en el contexto de la investigación del caso de Blanca Pardo?

En este contexto, la agresión sexual hace referencia a la sospecha, citada por la familia y según valoración inicial recibida en el centro médico, de que Blanca Pardo habría sido víctima de un ataque de este tipo, lo cual implica daños físicos y vulneraciones a la integridad personal propios de delitos sexuales. Sin embargo, las autoridades deben determinar de manera formal si existió esta agresión durante la investigación en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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