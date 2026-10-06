Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el acoso sexual callejero continúa siendo una realidad que afecta la vida de muchas mujeres. Recientemente, dos mujeres fueron víctimas de acoso sexual en diferentes zonas de la ciudad, en hechos que evidencian la problemática y la necesidad de seguir trabajando en la prevención y atención de estos casos. De acuerdo con información divulgada por la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, en uno de los casos, una mujer fue agredida cuando regresaba de Patios en bicicleta por la avenida Circunvalar. Un hombre la alcanzó a bordo de una motocicleta, la golpeó en los glúteos y huyó sin dejar rastro. La víctima no logró identificar al agresor ni la placa de la moto debido a la rapidez del ataque. En el segundo caso, cerca del parque de la 93, una mujer fue objeto de silbidos y comentarios sexuales por parte de un hombre que, al ser confrontado, escaló la situación hasta llegar a las amenazas.

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Ambos casos llegaron a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de las redes sociales. Según explicó Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la entidad en el pódcast ‘Voces de la Ciudad’, en situaciones como estas la prioridad debe ser la seguridad de la víctima y, cuando sea posible, recolectar la mayor cantidad de pruebas para facilitar la identificación del agresor. Posteriormente, la Secretaría realizó un acompañamiento integral, que incluyó asistencia para formalizar la denuncia, orientación jurídica, contención emocional y coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer para atención psicosocial y apoyo legal. Una de las metas del proceso es que la víctima logre obtener un Número Único de Noticia Criminal (NUNC), que permite un seguimiento claro del caso ante la Fiscalía.

Además de la atención a las víctimas, la Secretaría ha implementado acciones preventivas en zonas identificadas como puntos críticos, como Patios, donde se organizaron rutas seguras y actividades de sensibilización para evitar la normalización del acoso. En este sentido, la campaña ‘¿Y si fuera ella?’ busca promover la reflexión sobre el impacto de este tipo de conductas, enfatizando que no son inofensivas, sino hechos de violencia que afectan la vida cotidiana de las mujeres, llevándolas a modificar sus recorridos y rutinas.

La invitación institucional es a denunciar y hacer uso de canales como la Línea de Emergencias 123, la Línea Púrpura Distrital y el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), para garantizar atención y activar la ruta institucional de protección y justicia.

¿Cuáles son los pasos para denunciar acoso sexual callejero en Bogotá?

Para denunciar acoso sexual callejero en Bogotá, usted debe contactar la Línea de Emergencias 123 o la Línea Púrpura Distrital para recibir orientación y activar la ruta de atención. La denuncia puede formalizarse con el apoyo del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), cuya atención está coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad. Este proceso incluye orientación jurídica, contención emocional y el acompañamiento necesario para obtener el Número Único de Noticia Criminal (NUNC), que es clave para el seguimiento del caso en la Fiscalía.

¿Qué significa el Número Único de Noticia Criminal (NUNC) y por qué es importante?

El Número Único de Noticia Criminal (NUNC) es un identificador que se asigna a cada denuncia formalizada ante la Fiscalía. Este número permite registrar, rastrear y hacer seguimiento al proceso judicial relacionado con el caso de acoso, facilitando que la víctima y las autoridades conozcan el avance de la investigación y la actuación correspondiente de las instituciones judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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