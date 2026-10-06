Por: Portal Bogotá

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El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá será escenario en octubre de 2026 de ‘Ópera Prima’, una temporada impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dedicada a destacar propuestas escénicas emergentes. Cada viernes, a las 7 p. m., artistas y colectivos compartirán con el público creaciones que oscilan entre la danza, el teatro físico, el performance y las formas interdisciplinarias, en formatos íntimos que buscan renovar la relación entre creadores y espectadores, según información oficial publicada por Idartes.

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La programación se desarrollará del 9 al 30 de octubre en la franja especial ‘Ópera Prima’, dentro de la conocida ‘Sala Gaitán’, diseñada expresamente para visibilizar e impulsar a nuevas generaciones de artistas. El objetivo es que estos creadores presenten obras originales y acerquen otros lenguajes y modos de habitar el teatro al público, de acuerdo con detalles recogidos en la agenda del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La primera función, el 9 de octubre, estará a cargo del Colectivo Béton Brut con ‘AIMÁTOSIS’, una pieza itinerante de danza contemporánea presentada en el lobby del teatro. Esta obra, que parte de preguntas sobre la vida, el miedo y el dolor, busca transformar espacios cotidianos en escenarios mediante el movimiento del cuerpo y una perspectiva de género, explorando la resistencia femenina en el espacio público.

El 16 de octubre, en la Sala Gaitán se presentará ‘Cuando no éramos vacío’, de Abismo Colectiva. La puesta en escena integra danza, actuación, teatro físico y poesía para adentrarse en la experiencia emocional del duelo. Inspirada en poemas de Piedad Bonnett, la obra retrata a mujeres que atraviesan la pérdida y la presencia constante de la memoria en sus vidas.

El 23 de octubre, la compañía La Colifata traerá ‘Suave Piñata’, centrada en el personaje de Norma y el peso de culpa tras la muerte de un animal. La obra reflexiona sobre el castigo y el ritual, abordando los límites entre la escena y el público, y utilizando espacios no tradicionales como parte de la experiencia dramática.

La temporada finaliza el 30 de octubre con ‘El dictado’, de Metamorfosis Lab: una historia sobre el trauma, la mentira y la reconstrucción de la realidad, que sigue a Adela en su viaje a España para reinventar su pasado familiar a través de una ficción compartida con su hermana Nora. Todas estas propuestas tendrán ingreso con boletería, informó Idartes.

¿Cuáles son las fechas y obras de la temporada Ópera Prima en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

La temporada Ópera Prima, coordinada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), comprende funciones los viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2026. Cada fecha presenta una obra diferente: ‘AIMÁTOSIS’ de Colectivo Béton Brut, ‘Cuando no éramos vacío’ de Abismo Colectiva, ‘Suave Piñata’ de La Colifata y ‘El dictado’ de Metamorfosis Lab, enfocadas en la danza, el teatro físico y la creación interdisciplinaria.

¿Qué significa ‘performance’ en el contexto de las artes escénicas?

El término ‘performance’ en las artes escénicas hace referencia a una manifestación artística que combina diversos lenguajes como el teatro, la danza y el arte visual, caracterizada por la experimentación y el cruce de disciplinas. Suele darse en formatos no convencionales, buscando una interacción directa con el público y expandiendo los límites de la interpretación escénica tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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