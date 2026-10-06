Por: El Espectador

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La carrera por el poder regional en Colombia se intensifica desde diferentes corrientes políticas, marcando el inicio temprano de una contienda electoral que se proyecta más allá de las próximas elecciones. En este contexto, dos frases se erigen como declaración clara de intenciones: “Para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030” y “Tenemos toda la experiencia y todas las credenciales para volver a gobernar a Bogotá”. Dichas expresiones, provenientes de figuras de la derecha oficialista y de la izquierda opositora respectivamente, reflejan no solo la polarización existente sino la visión estratégica con la que ambos sectores planean conquistar escenarios clave como la capital del país.

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Según información difundida, una de estas declaraciones la hizo Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y responsable de la estrategia política que permitió al actual mandatario Abelardo de la Espriella llegar al poder. Suárez, con su relevante posición y peso dentro del oficialismo, deja claro que el grupo político del jefe de Estado está enfocado en mantener su hegemonía en las elecciones regionales y no planea ceder espacios. Este grupo se apoya en Defensores de la Patria, movimiento político que logró personería jurídica tras presentar firmas para avalar la candidatura de De la Espriella, quien logró una significativa votación de 12,9 millones de sufragios en la segunda vuelta presidencial. Desde el círculo directivo de este partido se estudian nombres y regiones estratégicas donde se pueda tener una participación fuerte y sostenida.

De acuerdo con el monitoreo revelado por diferentes medios, entre ellos se analiza la posibilidad de fusionarse con otras fuerzas políticas. Destaca la importancia del posible acuerdo con Salvación Nacional, partido liderado por el senador Enrique Gómez, y con Creemos, otra colectividad relevante dentro del mapa político nacional. Estas alianzas buscan robustecer las candidaturas con miras a consolidar una presencia dominante en los gobiernos departamentales y municipales.

Paralelamente, la izquierda no permanece inactiva y también comienza a perfilar su estrategia para temporadas electorales venideras, como lo evidencian las declaraciones sobre retomar el gobierno de Bogotá. La anticipación de estos movimientos ratifica el elevado interés y la competencia feroz por el control político regional, que se traduce en reuniones, análisis de liderazgos y construcción de acuerdos que marcarán la agenda pública en los años venideros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué partidos políticos lideran la campaña anticipada para el poder regional?

La campaña anticipada está encabezada por partidos como Defensores de la Patria, que respalda al presidente Abelardo de la Espriella, así como por sectores de la izquierda opositora y agrupaciones en proceso de fusión como Salvación Nacional y Creemos. Cada uno de estos movimientos busca perfilar candidaturas y consolidar alianzas pensando en las próximas elecciones regionales, según información difundida por la junta directiva de Ecopetrol y los propios partidos implicados.

¿Cómo se están preparando los partidos políticos para las elecciones regionales de 2027 y 2030?

De acuerdo con los directivos de Defensores de la Patria y las alianzas en estudio, los partidos analizan líderes y regiones clave para fortalecer su presencia. Se evalúan nombres, departamentos estratégicos y posibles fusiones con otros movimientos, como Salvación Nacional y Creemos. Esta preparación busca asegurar una estructura robusta y aumentar las probabilidades de éxito en los comicios regionales de 2027 y 2030.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.