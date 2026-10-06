Por: Portal Bogotá

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La educación ha sido asumida como una de las prioridades fundamentales en la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Recientemente, cabildantes estudiantiles de las 20 localidades se reunieron en el Concejo de Bogotá para presentar los logros y avances de su trabajo en la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Durante esta jornada, se socializó el desarrollo de comisiones en control político, control social, gestión normativa y participación incidente, todas orientadas a responder a las necesidades y transformaciones de las comunidades educativas, según lo confirmó Isabela Hermosa, presidenta de la Mesa Directiva, durante la rendición de cuentas.

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La Comisión de Control Político puso especial énfasis en la seguridad de los entornos escolares. De acuerdo con lo presentado, colaboró en la elaboración del cuestionario de la Proposición 641 de 2026 y realizó una formación virtual sobre ambientes seguros. Juanita Rozo, segunda vicepresidenta de la Mesa, destacó que su labor implicaba cuestionar y verificar activamente a las entidades responsables, asegurando así un ejercicio serio de control político dentro de las instituciones educativas.

En paralelo, la Comisión de Control Social se enfocó en la salud mental de niñas, niños y jóvenes. Formuló preguntas directamente a entidades como las secretarías de Salud, Educación, Mujer e Integración Social, abordando de manera comprometida tanto la recopilación como el análisis de la información, tal como relató Joel Páez, secretario de la Mesa Directiva. Por su parte, la Comisión de Gestión Normativa analizó los marcos legales sobre recreación y deporte, identificando barreras y generando propuestas que garanticen el derecho al deporte y promuevan la salud integral. Además, revisaron los datos sobre salud mental entregados por entidades como la Secretaría de Educación, la Subred Sur y el IDIPRON (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), evaluando la calidad de la información y sugiriendo nuevas preguntas para el seguimiento a estas entidades.

Estos esfuerzos derivaron en propuestas para mejorar la trazabilidad de casos de salud mental, fortalecer la comunicación entre instituciones y reducir los tiempos de atención para casos urgentes. Según declaraciones de Daniel Álvarez, director encargado de Participación Interinstitucional, este espacio permitió visibilizar el impacto de los estudiantes en procesos normativos y de incidencia política.

Durante 2026, también se llevaron a cabo capacitaciones en áreas como innovación, democracia, incidencia y comunicación estratégica, beneficiando tanto a estudiantes como a cabildantes. La articulación con el Concejo de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito y otros entes de control permitió acompañamiento y participación efectiva. Finalmente, la Mesa avanzó en el desarrollo de un sistema digital de información y una página web institucional, facilitando la organización interna, la rendición de cuentas y el trabajo colaborativo.

¿Qué es la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles de Bogotá?

La Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles de Bogotá es un espacio representativo donde estudiantes de las 20 localidades contribuyen activamente en la vigilancia, gestión normativa y propuestas de transformación para las comunidades educativas, articulándose con entidades como el Concejo de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Cómo incide el trabajo de los cabildantes estudiantiles en la gestión de salud mental en Bogotá?

El trabajo de los cabildantes estudiantiles ha permitido formular preguntas específicas a entidades responsables, contribuir en el análisis de datos y hacer seguimiento a las respuestas institucionales, lo que ha resultado en propuestas para mejorar la trazabilidad, atención y comunicación sobre casos de salud mental en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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