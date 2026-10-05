Miguel Rincón, reconocido por la frase “Amigos habitantes y visitantes de este sector”, aceptó el reto que le plantearon sus seguidores y llevó su voz a un escenario distinto. Para ello, grabó una demostración en la que recreó algunos de los anuncios que podrían escuchar los pasajeros del metro de Bogotá.

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(Vea también: Ciudadanos de Bogotá podrán elegir los mensajes y sonidos del futuro Metro a través del ‘Vocímetro’ digital)

La idea tomó fuerza en redes sociales después de que varios ciudadanos plantearan que el reconocido locutor podría convertirse en una de las voces del nuevo sistema de transporte. La propuesta, incluso, llegó a mencionarse directamente al alcalde Carlos Fernando Galán y a la ciudad.

En una de las grabaciones simuló el anuncio de llegada a una estación y también incluyó un mensaje relacionado con el pago del pasaje y la cultura ciudadana.

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El resultado rápidamente llamó la atención por la familiaridad de una voz que muchos bogotanos han escuchado durante años en anuncios de productos y servicios en distintos sectores de la capital.

¿Cómo sería Miguel Rincón como voz del Metro?

En su demostración, el locutor imaginó algunos de los mensajes que podrían escucharse durante los recorridos. Uno de ellos corresponde a la llegada a la estación Santa Isabel, mientras que otro hace referencia a la obligación de pagar el pasaje.

Al final del demo, Rincón se presenta como un posible candidato y expresa su disposición para prestar su voz al sistema. La propuesta, sin embargo, surgió de los usuarios y de las redes sociales, por lo que la grabación no representa una selección oficial.

La Empresa Metro de Bogotá adelantó en 2026 el Vocímetro, un ejercicio de participación ciudadana para conocer cómo quieren los bogotanos que suene y se comunique el sistema. El proceso no seleccionaba directamente a un locutor, sino que buscaba recoger atributos, tonos, mensajes y sonidos que sirvan como insumo para construir la futura identidad sonora del Metro.

No existe un mejor candidato para ser la voz del @MetroBogota que don Miguel Rincón. Hagámoslo realidad @CarlosFGalan @Bogota

Video original: deliciascondani en TT. https://t.co/MZv0xzBAQk — Diario Nocturno (@diarionocturno) October 5, 2026

¿Quién es Miguel Rincón?

Rincón es uno de los referentes del perifoneo en Bogotá y acumula cerca de cinco décadas dedicado a grabar mensajes para vendedores ambulantes. Su voz se hizo especialmente reconocida por los anuncios de productos como frutas, verduras, tamales y mazamorra que recorren diferentes barrios de la ciudad.

Su estilo se caracteriza por una forma particular de presentar los productos y dirigirse a los habitantes de la capital, lo que hizo que su voz terminara siendo reconocida por miles de personas incluso sin que conocieran su nombre.

Ahora, esa misma voz fue llevada a un escenario completamente distinto con una propuesta que nació entre los usuarios de redes: imaginar cómo sonaría Miguel Rincón anunciando las estaciones y entregando recomendaciones a los futuros pasajeros del Metro de Bogotá.

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