Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la participación ciudadana cobra un nuevo sentido con el ‘Vocímetro’, una iniciativa de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) que busca conectar a los habitantes de la ciudad con el futuro del Metro. Esta novedosa herramienta digital ofrece a los bogotanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser saludados, recibir indicaciones y qué mensajes escuchar durante sus recorridos en el sistema de transporte. Según la EMB, la propuesta del ‘Vocímetro’ no solo involucra a la comunidad en el diseño de la experiencia de viaje, sino que también se entiende como una plataforma para construir la cultura del Metro y fortalecer la convivencia.

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El ‘Vocímetro’ funciona como una plataforma en línea, accesible a través del sitio web oficial de la Empresa Metro de Bogotá o directamente en bogota.gov.co/vocimetro. De acuerdo con la información proporcionada por la EMB, también se adelantan activaciones presenciales en diferentes puntos de Bogotá para motivar a más personas a sumarse a esta construcción colectiva. Cada ciudadano puede elegir los tonos, voces y sonidos que prefiere para los anuncios y mensajes de la futura operación del Metro, lo que significa que la identidad sonora de este nuevo sistema será definida en gran parte por quienes lo utilizarán.

La EMB destaca que este ejercicio de participación va más allá de la simple elección de sonidos: es una apuesta por la cultura ciudadana y la confianza social. La institución recalca que el Metro puede convertirse en la mejor escuela de confianza de Bogotá, y que no es necesario esperar hasta 2028, año previsto para la puesta en marcha del sistema, para comenzar a vivir la experiencia cultural asociada al Metro. La campaña "#BogotáModoMetro", difundida desde las redes sociales de la Empresa Metro de Bogotá, enfatiza el mensaje de que la transformación cultural ya está en marcha y que cada voz cuenta para construir una ciudad más conectada y armónica.

¿Cómo participar en el ‘Vocímetro’ del Metro de Bogotá?

Para sumarse al ‘Vocímetro’, los ciudadanos pueden ingresar al sitio web bogota.gov.co/vocimetro, donde encontrarán todas las instrucciones para aportar sus preferencias sobre los sonidos y mensajes del futuro Metro. Además, se han implementado activaciones presenciales en puntos estratégicos de la ciudad, facilitando la participación de quienes prefieren un contacto directo.

¿Por qué la voz ciudadana es clave en la experiencia del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá destaca que la inclusión de la opinión ciudadana en el diseño sonoro del sistema es fundamental para construir una nueva cultura urbana. Con el ‘Vocímetro’, se busca que los usuarios se identifiquen con el Metro, promoviendo hábitos de convivencia y confianza que serán esenciales para el éxito del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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