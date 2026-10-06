Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La frontera compartida entre Colombia y Ecuador enfrenta una coyuntura crítica en materia humanitaria y de seguridad, según una misión de monitoreo conjunta liderada por las Defensorías del Pueblo de ambos países, cuyo énfasis principal fue el paso de Rumichaca en el corredor Ipiales–Tulcán. Este trabajo contó con la supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, lo que subraya la gravedad y el interés internacional que suscita la situación.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el informe, las alertas y preocupaciones previamente manifestadas no solo persisten sino que se han intensificado. El estudio reporta riesgos concretos, como extorsiones, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia física y sexual, explotación laboral y, particularmente, el reclutamiento de personas por grupos armados. Además, persisten las dificultades en el acceso a servicios esenciales, como salud, educación, alojamiento y asistencia humanitaria, así como obstáculos para la regularización migratoria y el acceso a mecanismos de protección.

El informe fue sustentado en entrevistas directas a 59 personas en movilidad, principalmente en Ipiales (89,8 %) y en menor medida en Carchi, Ecuador (10,2 %). Entre estos testimonios, salieron a la luz datos alarmantes: el 42,4 % experimentó discriminación —siendo la nacionalidad la principal causa—, el 32,2 % fue víctima de robos, el 23,7 % sufrió extorsión y el 13,6 % ataques físicos.

La presencia y disputa activa de diversas estructuras armadas y redes criminales es un factor clave que agrava la crisis. Grupos como Comandos de la Frontera, varias disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño se enfrentan por el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y otros delitos transnacionales, lo que afecta tanto a migrantes como a comunidades locales. La minería ilegal, en particular en zonas indígenas, incrementa tanto la conflictividad como el deterioro ambiental y sirve como fuente de financiación para estas organizaciones.

La misión también constató que la disminución drástica de recursos de cooperación internacional agrava la situación, reduciendo el apoyo en albergues y centros de atención, y afectando especialmente a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Cinco grupos fueron identificados como especialmente vulnerables, entre ellos la infancia no acompañada y las mujeres víctimas de violencia de género. No obstante, a pesar de la magnitud del problema, el 75 % de los afectados no denuncia los hechos, alimentando el subregistro de violaciones a sus derechos y limitando la capacidad de respuesta estatal.

Las Defensorías enfatizan la necesidad urgente de una respuesta binacional coordinada y abogan por mecanismos flexibles de regularización, así como el fortalecimiento de políticas públicas que prioricen tanto la seguridad como la protección y los derechos humanos de la población migrante.

¿Qué están haciendo las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador frente a la crisis en la frontera?

Según el informe, las Defensorías del Pueblo de ambos países han unido esfuerzos para monitorear la situación y emitir recomendaciones conjuntas. Subrayan la importancia de una respuesta estatal binacional y piden la creación de mecanismos más flexibles de regularización y protección, así como políticas coordinadas que combinen seguridad, atención social y desarrollo para las zonas afectadas.

¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los migrantes en el paso entre Ipiales y Tulcán?

El monitoreo identificó que los migrantes experimentan riesgos como extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia física y sexual, explotación laboral y reclutamiento forzado por grupos armados. Además, sufren discriminación, robos y dificultades para acceder a servicios básicos, en un contexto de debilitamiento de los recursos humanitarios disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.