Por: EL PILON SA

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La escultura La paloma de la paz, obra emblemática del maestro colombiano Fernando Botero, sufrió daños significativos tras caer desde su pedestal en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Este accidente ocurrió el martes 6 de octubre, cuando una visitante se recostó sobre la base de la pieza para tomarse una fotografía, lo que desencadenó que la escultura se deslizara y cayera desde el tercer piso del museo. Según información del Museo Nacional, la pieza estaba asegurada con soportes en dos puntos de la base, pero el peso de la visitante fue suficiente para derribarla de manera accidental. El impacto llevó la escultura a caer sobre su lateral izquierdo y detenerse sobre una rejilla de hierro, sin causar lesiones a la visitante ni a otros asistentes presentes.

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Tras el incidente, el personal del Museo realizó una evaluación inicial y confirmó que, gracias a la resistencia del bronce, la estructura de la obra no había colapsado. Sin embargo, el Área de Conservación del Museo Nacional realizó una revisión más minuciosa y detectó varios daños: rayones y abrasiones que provocaron la pérdida de capa pictórica en la cabeza, la cola, las alas y la base, además de abolladuras en el pico de la escultura. Debido a estos deterioros, el museo informó a través de un comunicado que la obra deberá ser intervenida por un profesional en conservación y restauración de bienes muebles, para preservar su integridad y atender los daños sufridos durante la caída.

La paloma de la paz, identificada con el número de registro 8107, está fabricada en bronce fundido y mide 70 centímetros de altura. Fue creada en 2016 por Fernando Botero como un gesto simbólico de apoyo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo). Su peculiar forma y su pintura blanca, junto con el pico dorado, la convierten en un símbolo de esperanza, fortaleza y serenidad, evocando la posibilidad de una paz firme y alcanzable para Colombia.

Tras la caída, la Unidad Administrativa Especial Museo Nacional de Colombia activó el protocolo general para estos incidentes, el cual se utiliza en los museos de Bogotá y en los nueve museos regionales adscritos a la entidad. El objetivo de estos procedimientos es salvaguardar tanto a los visitantes como a las colecciones patrimoniales. De acuerdo con el museo, estos protocolos contribuyen a garantizar la protección adecuada de obras tan significativas como las de Botero.

Fernando Botero falleció el 15 de septiembre de 2023, a los 91 años, en Mónaco, dejando una huella imborrable en la historia del arte. Sus últimas semanas estuvieron marcadas por complicaciones de salud, incluyendo una neumonía y un estado general debilitado por el párkinson, además del reciente fallecimiento de su esposa, la artista Sophia Vari.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los daños específicos en la escultura La paloma de la paz de Fernando Botero?

Según información del Museo Nacional de Colombia, la escultura sufrió rayones y abrasiones con pérdida de la capa pictórica en la cabeza, la cola, las alas y la base, además de abolladuras en el pico provocadas por el impacto de la caída. Estos daños requieren una intervención profesional para su restauración y preservación.

¿Qué representa la escultura La paloma de la paz y por qué es importante en el contexto colombiano?

La escultura La paloma de la paz, creada por Fernando Botero en 2016, simboliza el apoyo al proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP. El diseño robusto y sereno de la pieza, hecho en bronce fundido y pintado de blanco, busca transmitir la fortaleza y esperanza de una paz firme, convirtiéndose en un importante símbolo para la reconciliación y el futuro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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