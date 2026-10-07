Entre las manifestaciones presentadas en Bogotá este miércoles 7 de octubre, hubo un particular episodio que se viralizó por lo impactante del momento y el protagonista de la situación que quedó registrada.

Sigue a PULZO en Discover

Un adulto mayor se aferró con firmeza a su bicitaxi cuando este ya permanecía subido en la grúa de movilidad, durante un operativo ejercido por agentes de tránsito y la Policía en Terreros.

El ciudadano figuró entre los conductores sancionados en medio de la intervención oficial, cuyas acciones desataron posteriormente un severo descontento entre los trabajadores del gremio informal.

Un video mostró que la Policía lo separó de la llanta a la que se había aferrado, aunque no se supo mucho más en una escena que no pasó desapercibida entre los usuarios en las redes sociales.

Lee También

#SOACHA. Un adulto mayor se aferró a su bicitaxi mientras este se encontraba ya en la grúa de movilidad, durante un operativo de las autoridades de tránsito y la Policía realizado en el sector de Terreros la mañana del 7 de octubre. https://t.co/2fZdSPj1CH — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 7, 2026

Sobre el mediodía del miércoles 7 de octubre de 2026, las autoridades registraron la interrupción del paso vehicular en la entrada por la Autopista Sur debido a la concentración de manifestantes.

La protesta surgió inmediatamente después de la retención de más de 20 bicitaxis impulsados a gasolina que prestan servicio de transporte urbano no autorizado.

Transmilenio reportó la suspensión del trayecto alimentador circular San Mateo en Soacha, anunciando la reanudación del servicio tan pronto existan plenas condiciones de seguridad para la flota.

El organismo confirmó que el resto de las paradas del sistema mantuvieron su operación normal, sin presentar imprevistos por la protesta surgida al sur de la ciudad.

El sector de Terreros representa un punto estratégico para la conectividad vial de Soacha y el acceso hacia el suroccidente de la capital.

Ubicada en la Autopista Sur, esta intersección actúa como el eje vial principal para el desplazamiento de automotores de carga, transporte masivo y vehículos particulares.

En esta ubicación opera la estación intermedia Terreros – San Mateo de Transmilenio, punto de embarque diario para miles de trabajadores que viajan a Bogotá.

El puente de Terreros une las comunas orientales y occidentales, facilitando la integración urbana entre sectores con alta densidad demográfica como San Mateo y León XIII.

Este entorno alberga importantes zonas comerciales que aumentan paulatinamente el tránsito peatonal y la necesidad de transporte a lo largo de la jornada.

¿Qué hacer si la Policía se lleva un bicitaxi en grúa en Bogotá?

Cuando la Policía de Tránsito inmoviliza un bicitaxi y lo traslada a un patio oficial en Bogotá, el propietario debe iniciar inmediatamente el trámite de retiro administrativo.

El tenedor del vehículo debe dirigirse primero a la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad para agendar una cita presencial de salida.

Para solicitar la entrega del bicitaxi, la persona interesada debe presentar su documento de identidad original junto con los documentos que acrediten la propiedad del vehículo.

Asimismo, las autoridades exigen presentar la orden de comparendo emitida por los agentes de tránsito durante el operativo de control ejecutado en la vía pública.

En la cita presencial, un funcionario de la entidad evaluará la infracción cometida y expedirá la correspondiente autorización administrativa de salida para el vehículo inmovilizado.

Si el bicitaxi cuenta con motor a gasolina no autorizado por el Ministerio de Transporte, el propietario deberá subsanar la causa que motivó la inmovilización.

Posteriormente, el usuario debe cancelar los costos liquidados por concepto de los servicios de grúa y los días de permanencia en los patios oficiales.

El pago de estas tarifas logísticas se realiza directamente en las ventanillas bancarias autorizadas o mediante los canales digitales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Con la autorización de salida y los recibos de pago cancelados, el ciudadano debe acudir al patio correspondiente para retirar el vehículo inmovilizado.

Las autoridades recomiendan realizar el procedimiento con rapidez para evitar que los costos diarios de bodegaje en los patios sigan acumulándose indefinidamente.

* Pulzo.com se escribe con Z