Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en marcha un proyecto piloto en Bogotá que afecta el acceso a la ciudad por la avenida La Esperanza. De acuerdo con la SDM, desde el lunes 5 de octubre se implementó un cambio de sentido en esta vía, permitiendo únicamente el tráfico en el sentido occidente – oriente entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. Como consecuencia directa de esta medida, 14 rutas de TransMiZonal en Fontibón presentan desvíos en sus recorridos durante el horario establecido.

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Según información publicada en la red social X por la cuenta oficial de TransMilenio, de las 14 rutas afectadas, diez van en dirección hacia la localidad de Fontibón, tres salen de Fontibón hacia otras localidades y una ruta experimenta cambios de trazado en ambos sentidos. Esta reorganización temporal busca facilitar el acceso a Bogotá y optimizar la movilidad en las horas pico de la mañana.

Para quienes se dirigen hacia Fontibón en las rutas K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810, los buses desvían sus recorridos desde el sector de Atahualpa por la carrera 116 al sur, luego toman la avenida Centenario (calle 17) al occidente, siguen por la carrera 128 al norte y finalmente por la calle 22a al occidente. Las rutas K322 y K916 circulan por la avenida Centenario (calle 17) al occidente, giran en la carrera 128 hacia el norte y después bajan por la calle 22a al occidente. La K337 también sale desde Atahualpa, utiliza rutas similares, pero además incorpora la calle 17d y la carrera 120 antes de retomar la avenida La Esperanza.

Respecto a las rutas que salen de Fontibón hacia otras zonas de Bogotá (C321, L325 y H318), estas emplean la calle 22a al oriente, toman la carrera 129 al norte, continúan por la avenida La Esperanza hacia el oriente hasta la carrera 116 y descienden al sur por la 116 para reincorporarse a su trayectoria habitual por la avenida Centenario. Por último, la ruta KH707, afectada en ambos sentidos, ya no entra ni sale del sector de El Refugio y su trayecto solo cubre la avenida Centenario (calle 17) hasta la carrera 128.

TransMilenio recomienda mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, estar atento a la información oficial por WhatsApp y consultar los canales habituales para más detalles. Así se pretende mitigar el impacto de estos cambios y facilitar la movilidad de los usuarios de transporte público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles rutas de TransMiZonal cambian su recorrido en Fontibón por el piloto en la avenida La Esperanza?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, son 14 rutas de TransMiZonal las que desvían su recorrido por el piloto en la avenida La Esperanza entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. Diez rutas ingresan a Fontibón, tres salen de la localidad y una realiza cambios en ambos sentidos, siendo la KH707 la que queda con afectación doble.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio ante los desvíos de las rutas en Fontibón por el plan piloto?

TransMilenio sugiere a los usuarios mantener su tarjeta TuLlave recargada y personalizada para un ingreso más ágil, seguir los canales oficiales del sistema en WhatsApp y consultar la página web institucional para conocer en tiempo real los trayectos y novedades de los recorridos afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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