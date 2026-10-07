Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el programa Más Cultura Local 2026 amplió el plazo de inscripción para los colectivos artísticos y gestores culturales de la localidad de Los Mártires, con el objetivo de ofrecerle a esta comunidad unos días adicionales para revisar los términos de la convocatoria e inscribirse adecuadamente. De acuerdo con la información difundida en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la extensión permite que los agentes interesados se registren virtualmente hasta el jueves 8 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m., utilizando la plataforma distrital Cultured. Los detalles sobre las condiciones y el proceso de postulación se encuentran en la sección Convocatorias del sitio web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entidad distrital responsable junto a la Alcaldía Local de Los Mártires de la gestión de estas oportunidades culturales. En caso de inquietudes, los participantes pueden solicitar orientación escribiendo a atencionalciudadano@fuga.gov.co.

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El programa se estructura en tres categorías con un total de 17 estímulos económicos, cada una adaptada a las necesidades y trayectorias de los colectivos y agentes de la localidad. La primera categoría, “Nuevas Participaciones - Todas las Culturas Cuentan”, está dedicada a agentes y colectivos emergentes que buscan acceder por primera vez como ganadores. Esta línea cuenta con un fondo total de $69.850.000, distribuido en cuatro estímulos de $17.462.500 cada uno. La segunda, “Sostenibilidad de ganadores - Bogotá en Red”, tiene como objetivo fortalecer la continuidad de los procesos con trayectoria. Aquí, la bolsa es de $227.803.784 y se divide en ocho estímulos de $28.475.473. Finalmente, la tercera categoría, “Los Mártires se fortalece 2026 - Cultura que trasciende”, está dirigida al fortalecimiento operativo y técnico de organizaciones y colectivos mediante la adquisición de equipos y herramientas, con un fondo de $74.000.000 distribuido en cinco estímulos de $14.800.000 cada uno.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), Más Cultura Local busca descentralizar los recursos públicos y fomentar la participación ciudadana, la garantía de derechos culturales y el fortalecimiento de las industrias creativas y la transformación social en los barrios. En este contexto, la FUGA, responsable de implementar técnicamente el programa, trabaja junto a las alcaldías de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires. La entidad canaliza recursos en forma de estímulos económicos, acompañamiento, mentorías y oportunidades de circulación, adaptándose a la historia e identidad cultural del centro de la ciudad. En 2026, la FUGA entregará $1.591.696.138 a través de 67 estímulos, de acuerdo con la información publicada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y fechas clave para participar en Más Cultura Local 2026 en Los Mártires?

Las inscripciones a las convocatorias del programa Más Cultura Local 2026 para la localidad de Los Mártires deben realizarse de manera virtual a través de la plataforma distrital Cultured hasta el jueves 8 de octubre de 2026 a las 5:00 p.m. El primer paso es consultar los términos de referencia en la sección Convocatorias del portal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Solo podrán postularse agentes, creadores, gestores culturales, agrupaciones y organizaciones territoriales interesados en fortalecer o iniciar procesos culturales. Cualquier duda puede aclararse escribiendo a la dirección de correo oficial proporcionada por la FUGA.

¿Qué es la FUGA y cuál es su papel en el programa Más Cultura Local?

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) es una entidad pública del Distrito de Bogotá encargada de liderar e implementar técnicamente el programa Más Cultura Local en zonas como Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe. Su papel implica canalizar recursos de inversión en forma de estímulos económicos, asesoría técnica y espacios de circulación, articulando acciones con las alcaldías locales para responder a las características y necesidades del centro histórico y sus comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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