Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación a la ciudadanía para sumergirse en la música y la danza a través del salón de baile 'Susurros de Bandoneón', donde el tango será el protagonista de una experiencia pensada para todos los públicos. De acuerdo con la información disponible, este evento se realizará el viernes 9 de octubre de 2026, de 5:00 a 7:00 p. m., en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 11 – 69, Ágora piso 6, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Sigue a PULZO en Discover

Según Idartes, los llamados Salones de Baile buscan acercar a personas de todas las edades a la danza social, en un entorno donde el movimiento, el encuentro y el disfrute colectivo son los principales protagonistas. Estos salones representan espacios gratuitos en los que asistentes pueden aprender y disfrutar de géneros musicales como salsa, tango, bachata, merengue y bailes tradicionales del Caribe, el Pacífico y la región andina. Guiadas por bailarinas y bailarines profesionales, las sesiones permiten a los participantes sumergirse en una experiencia inmersiva y lúdica con la música como eje central.

Más allá de la mera actividad física, estos encuentros tienen un claro propósito de beneficio emocional y social. De acuerdo con Idartes, tales iniciativas no solo impulsan el bienestar físico, sino que también logran promover el bienestar emocional, la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social entre los habitantes de Bogotá. De esta manera, se refuerzan los lazos entre vecinos y se generan nuevas rutas de interacción sana en la ciudad.

En el evento, la invitación está abierta para aprender pasos de tango y dejarse llevar por los acordes del bandoneón, instrumento fundamental de este género musical. El ambiente ha sido diseñado para quienes desean moverse libremente, descubrir nuevos ritmos y aprovechar la música como catalizador de alegría y convivencia. La entrada será gratuita, ofreciendo a la ciudadanía una valiosa oportunidad de disfrutar la cultura sin barreras de acceso económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde será el evento de tango gratuito organizado por Idartes en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el salón de baile ‘Susurros de Bandoneón’ tendrá lugar en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, cuya dirección es calle 82 No. 11 – 69, Ágora piso 6, en la ciudad de Bogotá. El evento será el viernes 9 de octubre de 2026, con entrada libre hasta agotar cupo.

¿Qué son los Salones de Baile del Instituto Distrital de las Artes (Idartes)?

Según la información proporcionada por Idartes, los Salones de Baile son espacios gratuitos e inclusivos en los que personas de todas las edades pueden disfrutar y aprender distintos géneros de música y danza, guiados por profesionales. Estos encuentros buscan fortalecer la integración comunitaria, el bienestar emocional y el tejido social mediante la actividad lúdica del baile social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z