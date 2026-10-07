Por: El Espectador

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Carlos Roberto Pombo Urdaneta, arquitecto, politólogo, investigador y humanista nacido en Bogotá, ha sido reconocido con el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada en su edición número 88, un galardón entregado por la Sociedad de Mejoras y Ornato. Este reconocimiento, que consta de un diploma y una medalla con la efigie del fundador de Bogotá, se entregó en una ceremonia en el Museo El Chicó, sede de esta destacada organización cívica.

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Según lo informado, Pombo Urdaneta, de 81 años, suma casi sesenta años dedicados al estudio y la promoción del desarrollo urbano y social en la capital colombiana. Es identificado como “urbanólogo” debido a su trayectoria profesional e intelectual, la cual se ha centrado en la planeación urbana sostenible, la protección del patrimonio, la defensa de la Sabana de Bogotá y el diseño del ordenamiento territorial enfocado en el recurso hídrico. De acuerdo con fuentes del evento, su trabajo también se ha caracterizado por su compromiso con la construcción de ciudadanía y civilidad.

El recorrido profesional de Pombo incluye cargos como jefe de la División de Investigaciones en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 1970, director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital en 1974 y secretario de Obras Públicas de Cundinamarca en 1976. En 2019 asumió la presidencia del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), donde lideró la revisión y creación de conceptos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Desde 2014, se desempeña como presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, desde donde ha impulsado proyectos relevantes como el programa ‘Construyendo Civilidad - Cátedra Bogotá’, la plataforma DATACIVILIDAD y la colección de publicaciones ‘Construyendo civilidad’.

En el ámbito arquitectónico, implementó la retícula geométrica de triángulos equiláteros, que aporta ventajas antisísmicas y eficiencia espacial en edificaciones como los edificios San Cristóbal, San Isidro, Terrazas de Santa Ana y Santa Paula, además de diseñar la sede de la Conferencia Episcopal y adelantar mejoras en el convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas.

Pombo Urdaneta es considerado pionero en la inclusión social dentro del urbanismo, participando en 1975 en la creación de la primera "Casa del pueblo" en el barrio Meissen, antecedente de los actuales modelos de atención comunitaria conocidos como Manzanas del cuidado. Su obra académica ha dejado una huella significativa, destacándose títulos como ‘Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa’ y ‘Bogotá asediada siglo XIX’.

Durante el evento de premiación, Pombo expresó su agradecimiento y resaltó la importancia de la civilidad como principio central de la Sociedad de Mejoras y Ornato desde 2016, invitando a los ciudadanos a trabajar por una ciudad más amable, solidaria y participativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Carlos Roberto Pombo Urdaneta y por qué recibió el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada?

Carlos Roberto Pombo Urdaneta es un arquitecto, politólogo, investigador y humanista originario de Bogotá, con una trayectoria de casi seis décadas dedicadas al desarrollo urbano, la preservación del patrimonio y la construcción de civilidad en la ciudad. Recibió el Premio Gonzalo Jiménez de Quesada por su aporte al conocimiento, planeación y mejoramiento de Bogotá, así como por su labor en entidades clave y en proyectos de innovación urbana y social, de acuerdo con la información brindada por la Sociedad de Mejoras y Ornato.

¿Qué es la civilidad y cómo la promueve la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá?

La civilidad, según Pombo Urdaneta y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, es entendida como un sentimiento profundo que impulsa la convivencia armónica, la construcción de consensos y la creación de vínculos duraderos en una sociedad diversa. Desde 2016, la institución la reconoce como su eje central, promoviendo iniciativas de respeto, solidaridad y participación para lograr una ciudad más amable y equitativa.

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