Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella presentó recientemente una ambiciosa estrategia social que busca reducir la pobreza monetaria en Colombia del 28 % al 20 % para el año 2030. Esta iniciativa fue anunciada durante la instalación de la Mesa de Equidad para el Milagro Social, un espacio que el mandatario creó con el propósito de coordinar esfuerzos y diseñar acciones conjuntas entre ministros y directores de entidades. Según detalló, la meta principal es lograr que 3,6 millones de colombianos dejen de estar en condición de pobreza monetaria en los próximos años.

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De acuerdo con la información oficial, De La Espriella enfatizó que su política social no estará fundamentada únicamente en la entrega de ayudas económicas, sino que irá más allá del asistencialismo. En sus palabras: "La política social de la Patria Milagro no puede limitarse al asistencialismo", subrayando la relevancia de brindar oportunidades laborales y fortalecer el emprendimiento en el país. El llamado del presidente fue directo y claro hacia su gabinete: trabajar de manera coordinada para alcanzar estos ambiciosos objetivos, en lugar de fragmentar los esfuerzos en programas aislados.

Paralelamente al anuncio social, el jefe de Estado resaltó en sus redes sociales la implementación de una política de seguridad con la cual su gobierno está interviniendo territorios priorizados en el país. Estas intervenciones, según el mandatario, buscan desarticular estructuras delincuenciales y narcoterroristas, además de aumentar la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde la criminalidad ha sido una preocupación recurrente. Este enfoque dual, que combina el combate al crimen con políticas sociales robustas, busca sentar las bases de lo que De La Espriella denominó “los dos grandes pilares de nuestra Patria Milagro”: la seguridad y el bienestar social.

No obstante, el principal reto para el Gobierno será traducir estos anuncios en resultados tangibles y verificables. Reducir la pobreza monetaria en ocho puntos porcentuales y lograr que millones de personas superen esa condición serán logros que deberán comprobarse durante los próximos cuatro años. Por ahora, la administración de De La Espriella ha establecido el horizonte de sus metas, dejando en evidencia que el éxito de la llamada Patria Milagro dependerá del cumplimiento de las promesas planteadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia de reducción de pobreza del presidente Abelardo De La Espriella?

La estrategia presentada por el presidente Abelardo De La Espriella consiste en reducir el porcentaje de colombianos en condición de pobreza monetaria del 28 % al 20 % para 2030, lo que equivale a sacar a 3,6 millones de personas de esa situación. Según informó durante la instalación de la Mesa de Equidad para el Milagro Social, la política busca generar empleos y fortalecer el emprendimiento, y no limitarse únicamente a la entrega de ayudas económicas.

¿Cuáles son los pilares de la política social denominada Patria Milagro?

De acuerdo con el presidente De La Espriella, la política social Patria Milagro tiene dos pilares fundamentales: la seguridad y la política social. Por un lado, se adelantan operativos para combatir estructuras delictivas y aumentar la presencia de la Fuerza Pública; por otro, se apuesta por oportunidades laborales y medidas para combatir el asistencialismo, buscando un enfoque integral en la lucha contra la pobreza y la delincuencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.