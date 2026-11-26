Por: Blu Radio

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Un nuevo choque político entre el Gobierno Nacional y sectores de oposición quedó en evidencia este jueves 26 de noviembre, luego de que el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo lanzara un contundente desafío al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante un encuentro político en Ibagué.

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En medio de la presentación del Frente Amplio y Popular por el Tolima, Jaramillo cuestionó las advertencias que, según recordó, había hecho el mandatario sobre eventuales procesos judiciales en su contra por su participación en el gobierno del expresidente Gustavo Petro”.

“Le dio miedo seguir diciendo que nos iba a destripar”, expresó el exministro, quien además retó directamente al jefe de Estado a cumplir sus advertencias y llevarlo ante la justicia.

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“Aquí estoy para que me meta a la cárcel, aquí en manifestación pública”, manifestó ante los asistentes.

Las declaraciones subieron el tono de la confrontación política entre ambos dirigentes y trasladaron el enfrentamiento al escenario público nacional.

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El pronunciamiento de Jaramillo se produjo en un acto que, además de buscar la unión de diferentes sectores políticos de cara a las elecciones regionales de 2027, terminó marcado por sus fuertes cuestionamientos al presidente.

El desafío quedó planteado públicamente y abre un nuevo capítulo en el pulso político entre Guillermo Alfonso Jaramillo y Abelardo de la Espriella.

#EnDesarrollo "Qué me capture", así respondió el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las advertencias que ha hecho el Gobierno actual de impulsar procesos contra funcionarios del exmandatario Gustavo Petro. Esto ocurrió durante la presentación del Frente Amplio en… pic.twitter.com/P7PJVXTA1V — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.