Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula ha tomado la determinación de cerrar su cuenta personal en la red social X, la antigua Twitter, decisión que hizo pública a través de un video. Según lo expuesto por el ministro, asumir el cargo de canciller implica "una obligación que trasciende la propia persona", y ahora debe hablar en nombre de Colombia y no a título individual. Esta transición representa, en palabras del funcionario, el paso de una etapa anterior de activismo a una en la que se requiere "otra disciplina, otra prudencia y una comprensión mucho más profunda del peso de cada palabra". Bula dejó claro que, desde el momento en que fue designado para el cargo, decidió dejar inactiva su cuenta en X, consciente de que su actuación pública debía adaptarse a su nueva labor.

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En su comunicado, Bula reconoció haber sido tentado a cerrar la cuenta, pero confesó que le costaba entender por qué debía actuar como si su ejercicio legítimo de la libertad de expresión debiera ser motivo de arrepentimiento. Sin embargo, afirmó que subestimó la capacidad que tiene hoy la dinámica política, especialmente en redes sociales, de transformar palabras pronunciadas "hace 10 o 15 años" en armas de confrontación política. El canciller manifestó que no busca que sus opiniones pasadas sean inmunes a la crítica, pero enfatizó que resulta injusto usar fragmentos de su historia para desfigurar responsabilidades presentes. En su visión, el servicio público debe ejercerse con plena consciencia y dedicación casi absoluta.

Bula enfrentó críticas luego de que, tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos, resurgieron en redes viejas publicaciones de su autoría en contra de figuras de esa colectividad. Tal situación motivó que, según El Espectador, enviara una carta de disculpa al Partido Demócrata estadounidense, donde reconoció que el lenguaje empleado fue "inapropiado e irrespetuoso" y expresó su arrepentimiento por las posibles ofensas causadas. Esa misiva, fechada el 10 de noviembre, contextualiza que sus comentarios se dieron "en el contexto de una elección presidencial particular" y no reflejan la postura del actual Gobierno de Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella. Bula concluye afirmando que su perspectiva ha evolucionado desde entonces y que los comentarios previos ya no representan sus posiciones actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Omar Bula decidió cerrar su cuenta de X tras ser nombrado canciller?

Omar Bula explicó que, al asumir el cargo de canciller, adquirió la responsabilidad de actuar en nombre del país y no como individuo. Por ello, frente al carácter público de sus nuevas funciones y tras recibir críticas por opiniones pasadas publicadas en X, optó por dejar su cuenta inactiva y anunciar su cierre para evitar que sus posturas anteriores interfieran con su trabajo y las obligaciones institucionales que ahora asume.

¿Qué consecuencias tuvieron los antiguos trinos de Omar Bula contra el Partido Demócrata?

Las publicaciones antiguas de Bula contra figuras del Partido Demócrata resurgieron tras las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo que provocó fuertes críticas y cuestionamientos públicos. En consecuencia, Bula envió una carta de disculpas al partido estadounidense, reconociendo que el lenguaje que utilizó fue inapropiado y afirmando que esas opiniones no representan la postura del Gobierno de Colombia bajo la actual presidencia ni su perspectiva actual.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.