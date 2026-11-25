Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El inicio de diciembre marca una época de entusiasmo para quienes disfrutan de las festividades de fin de año y, particularmente, para los usuarios de Spotify que esperan el lanzamiento de Spotify Wrapped. Esta experiencia digital es uno de los resúmenes más populares y celebrados en la plataforma, al ofrecer a cada persona la oportunidad de revisar cuáles fueron los artistas, canciones, álbumes, géneros musicales y pódcast que los acompañaron durante los últimos meses, según información publicada por 90minutos.co.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque Spotify aún no ha hecho oficial la fecha de publicación para el Spotify Wrapped de 2026, el análisis de los lanzamientos de años anteriores revela un patrón repetido por la compañía. De acuerdo con lo reportado, las ediciones recientes han sido compartidas los miércoles, con fechas que oscilan entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre. Por ejemplo, el resumen de 2021 se publicó el 1 de diciembre, el de 2022 el 30 de noviembre, el de 2023 el 29 de noviembre, el de 2024 el 4 de diciembre y el de 2025 el 3 de diciembre. Con base en esa tendencia, el miércoles 2 de diciembre de 2026 surge como la fecha más probable para el lanzamiento de la próxima edición, aunque esta información corresponde únicamente a una proyección y no a un anuncio oficial por parte de Spotify.

Spotify Wrapped destaca por su formato interactivo. Convierte el historial de reproducción de cada cuenta en una serie de tarjetas personalizadas que no solo permiten repasar las canciones y artistas más escuchados, sino también los minutos totales de uso, los géneros predominantes y los pódcast favoritos. Estas tarjetas están diseñadas para una fácil difusión en redes sociales y cada año incorporan nuevas dinámicas visuales y elementos interactivos, según la información de 90minutos.co.

Para ser parte del resumen anual, Spotify solicita que cada usuario haya escuchado un mínimo de 30 canciones diferentes por al menos 30 segundos cada una y que también haya reproducido al menos cinco artistas distintos. Adicionalmente, se requiere acumular 60 minutos de escucha distribuidos en tres días diferentes. No importa si la cuenta es gratuita o Premium; el resumen estará disponible en la aplicación oficial para dispositivos móviles. Una vez habilitado, cada usuario podrá ver y compartir sus resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2026 y cómo consultar los datos personales?

Según los patrones de años anteriores reportados por 90minutos.co, Spotify Wrapped suele presentarse los miércoles a finales de noviembre o principios de diciembre. Para la edición 2026, la fecha más probable sería el 2 de diciembre, aunque no se ha anunciado oficialmente. Los usuarios podrán consultar el resumen a través de la aplicación oficial una vez sea habilitado por la plataforma.

¿Cuáles son los requisitos para recibir Spotify Wrapped en la cuenta?

Para acceder al Spotify Wrapped, se debe haber escuchado al menos 30 canciones diferentes, cada una por más de 30 segundos, y cinco artistas distintos, además de haber acumulado un mínimo de 60 minutos de escucha repartidos en tres días diferentes. El acceso está disponible tanto para usuarios con cuentas gratuitas como para quienes tienen cuenta Premium, y solo requiere descargar la app oficial de Spotify en el dispositivo móvil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.