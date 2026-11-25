Por: Noticiero 90 minutos

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La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que, a partir de diciembre de 2026, dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos celulares que utilizan sistemas operativos antiguos. Esta decisión responde a la necesidad de mantener la seguridad, el rendimiento y el correcto funcionamiento de la plataforma, tal como lo indica el Centro de Ayuda de WhatsApp. La compañía realiza revisiones periódicas sobre cuáles dispositivos y versiones de software tienen menos usuarios y, cuando estos no cumplen los requisitos técnicos, se suspende tanto el soporte como las actualizaciones.

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Actualmente, la compatibilidad de WhatsApp está limitada a teléfonos Android con la versión 6.0 o superior y dispositivos Apple que tengan iOS 15.1 o versiones posteriores. Sin embargo, se anunció que a partir del 30 de noviembre de 2026, para los usuarios de Apple, el mínimo indispensable será la versión iOS 15.5. Esto significa que quienes utilicen modelos más antiguos no podrán continuar utilizando la aplicación de mensajería en sus dispositivos.

De acuerdo con la información recopilada por Noticiero 90 Minutos, entre los modelos de teléfonos afectados por esta medida se encuentran varios de los principales fabricantes. En la marca Apple dejarán de ser compatibles los iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Para la marca Samsung, la lista incluye los Galaxy Ace 4, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. Los modelos de Huawei Ascend P6, Ascend Y625 y Ascend Mate tampoco podrán usar la aplicación. LG verá fuera de circulación al Optimus G, L3 II, L5, L7, F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini, mientras que Sony incluye an la lista los Xperia Z, Xperia SP y Xperia Z1. Finalmente, en la marca Motorola, los modelos Moto G de primera generación, Moto E de primera generación y Droid Razr HD también dejarán de ser admitidos.

Para quienes aún utilizan dispositivos de esta lista, el primer paso recomendado por las fuentes consultadas es realizar una copia de seguridad de los mensajes, fotos y archivos, para evitar la pérdida de información importante. También se señala la alternativa de usar WhatsApp Web en un computador, aunque esta versión limita algunas de las funciones disponibles en la aplicación móvil. Cambiar a un dispositivo más moderno que cumpla los requisitos será, finalmente, la opción más efectiva si desea continuar utilizando la plataforma. Importante aclarar que la falta de compatibilidad no implica la eliminación o desactivación de la cuenta de WhatsApp.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles modelos dejan de ser compatibles con WhatsApp desde diciembre de 2026?

A partir de diciembre de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos específicos de Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony y Motorola. Entre ellos, destacan el iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, así como Galaxy Ace 4, S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y Trend Lite, además de otros modelos como Ascend P6 de Huawei y Moto G de primera generación. La decisión aplica principalmente a dispositivos que no pueden actualizar sus sistemas operativos a las versiones mínimas requeridas por WhatsApp, según reportes publicados en Noticiero 90 Minutos.

¿Qué se recomienda hacer si su celular dejará de ser compatible con WhatsApp?

Si el dispositivo figura en la lista de los que dejarán de ser compatibles, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad de toda la información importante, como fotos y conversaciones. Otra opción es emplear WhatsApp Web en un computador, aunque esta alternativa no ofrece todas las funcionalidades que brinda la aplicación móvil. Finalmente, cambiar a un celular que cumpla con los requisitos actuales asegura que usted pueda seguir utilizando la plataforma sin inconvenientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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