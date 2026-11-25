Por: El Espectador

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La misión Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), reveló sus primeras imágenes tras llegar al sistema de asteroides Didymos y Dimorphos, un dúo de cuerpos celestes situado en el espacio profundo. Este análisis detallado brinda respuestas sobre lo que ocurrió después de que la NASA impactó de manera intencional la nave DART contra Dimorphos en septiembre de 2022, en el marco de un experimento pionero de defensa planetaria. De acuerdo con la ESA, el choque logró modificar la órbita de Dimorphos, acortando su periodo de revolución alrededor de Didymos en 33 minutos, una reducción mayor a la prevista inicialmente.

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Las nuevas observaciones hechas por Hera documentan cómo el impacto causó un cambio físico notable: la cara golpeada de Dimorphos quedó completamente aplanada, presentando un cráter cuya extensión abarca toda esa región del asteroide, semejante a la magnitud de un estadio deportivo. De acuerdo con el investigador principal de Hera, Patrick Michel, director de investigación del CNRS y el Observatorio de la Costa Azul, los expertos debatían si el asteroide presentaría un cráter visible, habría cambiado su forma o incluso si permanecería sin modificaciones aparentes. A partir de las imágenes, se determinó que la respuesta abarca todas las hipótesis: la zona impactada está profundamente alterada, pero las áreas restantes mantienen la misma apariencia rocosa observada en 2022.

Otra consecuencia importante que se identificó, a partir de los resultados iniciales, fue el cambio en el movimiento de Dimorphos, que comenzó a rotar de manera caótica tras el impacto. Además, Hera detectó la presencia de cientos de fragmentos de roca, algunos de varios metros de diámetro, orbitando alrededor de los dos asteroides. Estos objetos, según Michael Kueppers, científico de la misión, serán monitorizados a lo largo de las próximas etapas, a medida que la nave se aproxime y obtenga imágenes más detalladas.

Actualmente, Hera continúa en fase de caracterización del sistema utilizando instrumentos que incluyen una cámara monocromática, el sensor multiespectral Hyperscout H (capaz de captar 25 colores diferentes) y el generador de imágenes térmicas TIRI, desarrollado en colaboración con la agencia espacial japonesa JAXA. Según la ESA, el plan contempla progresivamente acercarse a los asteroides y desplegar dos pequeños satélites, llamados CubeSats, para profundizar en el estudio de su composición y estructura interna. Estos pasos son considerados clave en el desarrollo de estrategias globales para la defensa planetaria, una línea de trabajo que la ESA está consolidando de la mano de la NASA.

¿Qué consecuencias tuvo la misión DART sobre Dimorphos según la ESA?

La misión DART modificó el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos, acortándolo en 33 minutos. Además, el impacto produjo un gran cráter aplanado en una de sus caras, alteró el movimiento del asteroide que ahora rota caóticamente, y provocó la expulsión de numerosos fragmentos de roca, de acuerdo con los primeros análisis presentados por la Agencia Espacial Europea.

¿Cómo estudia la misión Hera el interior de los asteroides?

La misión Hera utilizará, entre otros instrumentos, el CubeSat Juventas, cuyo radar de baja frecuencia permitirá analizar por primera vez la estructura interna de un asteroide. Este enfoque busca obtener información inédita sobre la composición y la resistencia de estos cuerpos, aspectos esenciales para el desarrollo de futuras estrategias de defensa planetaria, según la ESA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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