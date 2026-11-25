Llevo semanas viendo cómo los precios de los monitores gamer bajan durante la temporada de Black Friday, y este año Amazon tiene descuentos que vale la pena revisar antes de que se acaben. No todos los monitores son iguales, y elegir mal puede significar pagar por especificaciones que nunca se van a aprovechar, o quedarse corto justo cuando más se necesita el rendimiento.

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El problema principal al buscar un monitor gamer es que las especificaciones pueden ser confusas: una tasa de actualización alta no sirve de nada si el panel tiene tiempos de respuesta lentos, y una resolución QHD pierde su ventaja si la tarjeta gráfica no la puede mover con fluidez.

Hay tres monitores disponibles en Amazon con descuentos de Black Friday que van desde el 22 % hasta el 37 %. Los precios corresponden al 25 de noviembre y pueden variar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para jugar a 275 Hz sin romper el presupuesto: Acer Nitro 27 pulg. KG271U Z2bmiipx

El Acer Nitro KG271U es un monitor IPS de 27 pulgadas con resolución QHD (2560 x 1440) pensado para quienes quieren una imagen nítida y una tasa de actualización alta sin pagar por un panel OLED. Sirve tanto para jugadores competitivos como para diseñadores o editores que necesitan precisión de color en su día a día. Su diseño sin marcos libera espacio visual en el escritorio y lo hace cómodo para configuraciones con múltiples pantallas.

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Lo que más destaca:

Frecuencia de actualización: hasta 275 Hz por DisplayPort y 144 Hz por HDMI, lo que da movimiento ultrasuave en juegos de ritmo rápido.

hasta 275 Hz por DisplayPort y 144 Hz por HDMI, lo que da movimiento ultrasuave en juegos de ritmo rápido. Tiempo de respuesta: 0.5 ms GTG (de gris a gris), suficiente para eliminar el efecto fantasma en escenas de acción.

0.5 ms GTG (de gris a gris), suficiente para eliminar el efecto fantasma en escenas de acción. Cobertura de color: 90 % DCI-P3 y soporte HDR 10, útil para quienes editan imágenes o videos además de jugar.

90 % DCI-P3 y soporte HDR 10, útil para quienes editan imágenes o videos además de jugar. Conectividad incluida: viene con cable DisplayPort y cable HDMI, más dos altavoces integrados de 2 W y compatibilidad con soporte VESA 100 x 100 mm.

Razones para comprarlo: el Acer Nitro KG271U combina resolución QHD, 275 Hz y panel IPS con cobertura de color profesional a un precio que, con el 29 % de descuento de Black Friday, lo hace competitivo frente a monitores con la mitad de sus especificaciones.

A tener en cuenta: el brillo máximo es de 250 nits, un valor moderado que puede resultar insuficiente en ambientes con mucha luz natural.

Según el precio publicado en Amazon, el Acer Nitro KG271U cuesta hoy $ 513.810 (rebajado desde $ 723.690).

Para maratones de juego con protección visual: Lenovo Legion R27fc-30

El Lenovo Legion R27fc-30 es un monitor curvo FHD de 27 pulgadas con tasa de actualización de 280 Hz (con overclocking) y curvatura de 1500R, diseñado para quienes juegan durante sesiones largas y quieren un panel que cuide los ojos. Es una opción pensada para jugadores que priorizan la comodidad ergonómica y la protección visual sin renunciar al rendimiento. Las certificaciones Eyesafe 2.0 y TÜV Low Blue Light lo diferencian de otros monitores en su rango de precio.

Lo que más destaca:

Curvatura 1500R: envuelve el campo visual del jugador y reduce la fatiga ocular en sesiones prolongadas.

envuelve el campo visual del jugador y reduce la fatiga ocular en sesiones prolongadas. Ajuste ergonómico completo: se eleva hasta 135 mm, inclina entre -5 y 22 grados, pivota 90 grados y gira 30 grados, adaptándose a casi cualquier postura.

se eleva hasta 135 mm, inclina entre -5 y 22 grados, pivota 90 grados y gira 30 grados, adaptándose a casi cualquier postura. Certificaciones de protección visual: Eyesafe 2.0 y TÜV Low Blue Light reducen la exposición a luz azul dañina durante horas de uso.

Eyesafe 2.0 y TÜV Low Blue Light reducen la exposición a luz azul dañina durante horas de uso. Software Lenovo Artery: permite controlar la imagen y el audio de múltiples pantallas desde el computador (compatible con Windows 10 y 11).

Razones para comprarlo: el Lenovo Legion R27fc-30 es el monitor de esta selección más orientado a la comodidad durante largas partidas, con la combinación de curvatura, ajuste ergonómico y certificaciones de salud visual que pocos monitores en este precio ofrecen.

A tener en cuenta: la resolución es FHD (1920 x 1080), no QHD, lo que significa menos detalle en pantalla comparado con otros monitores de 27 pulgadas en este rango.

De acuerdo con el precio publicado en Amazon, el Lenovo Legion R27fc-30 cuesta hoy $ 615.131, con un 22 % de descuento sobre su precio original de $ 788.898.

Para quien quiere el mejor panel del mercado: Asus ROG XG27AQDMGR

El Asus ROG XG27AQDMGR es un monitor OLED QHD de 26.5 pulgadas con tecnología WOLED brillante (TrueBlack Glossy), 240 Hz de tasa de actualización y un tiempo de respuesta de 0.03 ms, el más rápido de esta selección.

Está pensado para jugadores exigentes y creadores de contenido que buscan colores precisos, negros profundos y una protección activa del panel OLED. Incluye tres años de garantía con cobertura contra quemado de pantalla, lo que resuelve la principal preocupación de quienes consideran un monitor de este tipo.

Lo que más destaca:

Panel OLED con 0.03 ms de respuesta: prácticamente elimina el efecto fantasma y ofrece la claridad de movimiento más alta de esta selección.

prácticamente elimina el efecto fantasma y ofrece la claridad de movimiento más alta de esta selección. ASUS OLED Care Pro con sensor de proximidad: detecta cuándo el usuario se aleja y apaga la pantalla para reducir el riesgo de quemado del panel.

detecta cuándo el usuario se aleja y apaga la pantalla para reducir el riesgo de quemado del panel. Precisión de color profesional: cubre el 99 % del espacio DCI-P3, color verdadero de 10 bits y Delta E < 2, estándar usado en producción audiovisual.

cubre el 99 % del espacio DCI-P3, color verdadero de 10 bits y Delta E < 2, estándar usado en producción audiovisual. Garantía de 3 años con cobertura de quemado: un respaldo poco común en monitores OLED de consumo, incluido desde fábrica.

Razones para comprarlo: el Asus ROG XG27AQDMGR es el único de esta selección con panel OLED, cobertura de color profesional y protección activa contra quemado, además de incluir tres meses de Adobe Creative Cloud gratis (oferta válida hasta el 31 de agosto de 2028).

A tener en cuenta: su precio, incluso con el 37 % de descuento de Black Friday, lo convierte en la opción más costosa de esta nota por un margen amplio frente a los otros dos.

Según el precio publicado en Amazon, el Asus ROG XG27AQDMGR cuesta hoy $ 1’371.461, rebajado desde $ 2’167.560.

¿Cuánto duran las ofertas de Black Friday en Amazon?

Las promociones de Black Friday en Amazon suelen estar activas durante un período limitado que puede ir desde unas horas hasta varios días, dependiendo del producto y del stock disponible. Los precios mencionados en esta nota corresponden al 25 de noviembre de 2026 y pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda verificar el precio actual antes de hacer la compra, ya que algunos descuentos se agotan cuando se termina el inventario promocional.

¿Qué monitor gamer conviene comprar si se tiene un presupuesto limitado?

Si el presupuesto es ajustado, el Acer Nitro KG271U a $513.810 ofrece la mejor relación entre especificaciones y precio de esta selección: resolución QHD, 275 Hz y panel IPS con buena cobertura de color. El Lenovo Legion R27fc-30 a $615.131 es una alternativa si la comodidad ergonómica y la protección visual son prioridad, aunque su resolución FHD es inferior. El Asus ROG XG27AQDMGR, a $1’371.461, está pensado para quienes no tienen restricciones de presupuesto y quieren lo más avanzado del mercado.

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