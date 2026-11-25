Por: El Espectador

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Microsoft vivió recientemente una de sus crisis más importantes con una interrupción global de sus servicios, como Outlook, Teams, Exchange Online y Copilot. De acuerdo con información de Reuters y de un informe interno de la multinacional estadounidense, la caída fue provocada por un error de ingeniería que llevaba varios meses presente, lo que evidenció debilidades tanto técnicas como de coordinación de equipos. La compañía, fundada por Bill Gates, declaró un "código rojo" para transformar sus protocolos de soporte y asegurar una respuesta mucho más rápida en caso de emergencias similares en el futuro.

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El incidente se presentó entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026, con una duración aproximada de 24 horas. Usuarios, empresas e instituciones de varios países quedaron sin acceso normal a servicios esenciales de Microsoft 365 por casi un día, según datos del informe preliminar difundido por la propia empresa. Los efectos se sintieron más allá del ámbito individual, ya que la interrupción impactó a entidades gubernamentales de Australia, Japón y Estados Unidos, ralentizó las operaciones de firmas bursátiles y complicó las comunicaciones en aerolíneas comerciales, siempre de acuerdo con los memorandos internos citados por Reuters.

La raíz del problema fue un defecto de escalabilidad en los servidores Windows empleados en la infraestructura de conexión de Microsoft 365. Este error apareció después de una actualización creada en julio de 2026, que pasó inadvertida en los controles de implementación. Durante meses no generó incidentes visibles, hasta que un repunte de tráfico coincidió con la migración de conexiones de Teams a una infraestructura compartida con Exchange Online, además de una reducción temporal de la capacidad operativa. Esta combinación ocasionó que ciertos servidores agotaran sus recursos —procesamiento y memoria—, lo que derivó en una reacción en cadena y sobrecarga de sistemas alternos.

Según la información de Microsoft, más del 80 % de los servidores afectados quedaron sin responder en el momento más grave del incidente. La compañía descartó en su informe que el episodio tuviera conexión con ciberataques o mal funcionamiento de agentes de inteligencia artificial. Sin embargo, las fallas de comunicación interna también influyeron. Como detalló Amanda Silver, vicepresidenta corporativa, los ingenieros intercambiaron más de 11.000 mensajes en múltiples chats de Teams sin lograr un diagnóstico ágil, mostrando falta de centralización en los canales de información.

La declaración de "código rojo" implica cinco líneas principales de mejora para que las interrupciones se resuelvan en menos de una hora, según explicó Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core. El proceso incluye reducir la carga de sistemas, mejorar la recuperación y dividir el tráfico por regiones, además de incrementar la frecuencia de actualizaciones críticas. Así, Microsoft busca restablecer la confianza y asegurarse de que una falla de ingeniería no vuelva a escalar hasta este nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan grave la caída de los servicios de Microsoft 365 en noviembre de 2026?

La gravedad radicó en que la falla afectó servicios fundamentales no solo para usuarios particulares, sino también para organismos gubernamentales y firmas bursátiles. La interrupción, provocada por un defecto técnico no detectado durante meses, mostró la alta dependencia global de plataformas como Outlook y Teams y la necesidad de contar con mecanismos de respuesta inmediatos para garantizar la continuidad de las operaciones digitales.

¿Qué medidas contempla el "código rojo" en Microsoft y qué significa el término?

El "código rojo" es una estrategia interna que activa cinco líneas de acción, entre ellas, minimizar la carga en emergencias, mejorar la recuperación del sistema y distribuir el tráfico por regiones. Además, busca acelerar la implementación de actualizaciones críticas y asegurar que futuras caídas puedan resolverse en menos de una hora, fortaleciendo la infraestructura ante posibles incidentes de gran escala.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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