Por: Noticiero 90 minutos

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Compartir memes y stickers creados a partir de fotografías de otras personas se ha convertido en algo muy común en las redes sociales y plataformas de mensajería. Sin embargo, esta costumbre, que a menudo parece inofensiva, puede acarrear consecuencias legales serias, especialmente cuando no hay una autorización clara de quienes aparecen en las imágenes. De acuerdo con lo que explicó Jorge Alberto Villegas, abogado y docente de la Universidad Autónoma de Occidente, el uso de fotos en internet está regulado por la Ley 1581 de 2012, legislación colombiana que trata sobre la protección de datos personales y sus respectivas normas reglamentarias.

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Villegas resalta que el hecho de que una foto esté publicada en una red abierta o de acceso público no significa que cualquier usuario tenga vía libre para utilizarla según su gusto. Como lo indicó, "si yo veo una foto tuya en internet, estoy utilizando datos personales tuyos, por más que estén en una plataforma pública, no significa que yo tenga autorización para usarlo". Esto implica que prácticas como descargar una imagen de una cuenta pública para crear memes o stickers y luego compartirlos en aplicaciones como WhatsApp o Instagram, no eximen de responsabilidad por el manejo indebido de datos personales.

Según el experto consultado por Noticiero 90 Minutos, no se trata simplemente de un tema de protección de datos, sino también de derechos sobre la propia imagen. El riesgo es aún mayor cuando ese contenido se utiliza para humillar, ridiculizar o afectar la reputación de la persona. En palabras de Villegas: "podríamos estar violentando datos personales de terceros. Y ahí estaríamos afectándoles a su vez el derecho a imagen, si es que utilizamos un meme para afectar la reputación o hacer un daño a la persona". Por eso, es necesario entender que el hecho de que una imagen esté disponible en internet no es una autorización general para modificar, distribuir o reproducir esa fotografía con cualquier fin.

El abogado resalta que la responsabilidad no es solamente de las plataformas tecnológicas, sino también de los usuarios de redes y aplicaciones de mensajería. Subraya la importancia del respeto: "debemos ser respetuosos y no pensar que como el dato está de acceso público, le podamos dar el uso indiscriminado que queramos". Así, cada usuario debe reflexionar sobre el contexto y las posibles repercusiones antes de usar la imagen de otra persona en contenidos humorísticos, considerando siempre el efecto que esto pueda tener en la imagen y el nombre de esa persona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las implicaciones legales de compartir memes o stickers con fotos de otras personas?

El uso de imágenes ajenas para memes o stickers puede acarrear consecuencias legales si se hace sin autorización, ya que según la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia, cualquier uso de datos personales, incluso si la imagen es pública, requiere consentimiento. Además, puede afectar el derecho a la imagen y la reputación de la persona involucrada, según lo advirtió el abogado Jorge Alberto Villegas.

¿En qué consiste el derecho a la propia imagen y cómo se relaciona con las redes sociales?

El derecho a la propia imagen es la facultad que tiene cada persona de decidir sobre el uso de su imagen, especialmente en contextos públicos. Villegas señala que, en redes sociales, manipular o compartir imágenes de terceros sin permiso, y especialmente con fines de burla o afectación, puede vulnerar tanto la protección de datos como ese derecho fundamental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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