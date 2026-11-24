Llega el fin de semana y el piso ya tiene pelos de mascota, migas y polvo acumulado desde el lunes. Uno saca el trapeador, pasa la escoba y en dos días el suelo está igual. Esa rutina desgasta.

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El problema no es solo la suciedad: es que limpiar a fondo un apartamento toma entre 30 minutos y una hora que, entre semana, nadie tiene. Y si hay mascotas, la frecuencia se duplica.

Los robots aspiradores existen hace años, pero los modelos recientes cambiaron el juego: ya no solo aspiran, también trapean, se autolimpian y regresan solos a la base a recargar. La diferencia entre modelos está en la potencia de succión, la autonomía y qué tan manos libres es el sistema completo.

En Amazon encontré tres opciones con descuentos de Black Friday. Los precios corresponden al 24 de noviembre y pueden cambiar.

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En esta nota hablaremos de estos productos

ILIFE A30 Pro Robot aspirador y trapeador

El ILIFE A30 Pro es un robot aspirador y trapeador con estación de autovaciado, diseñado para hogares con mascotas y poco tiempo libre. Su punto fuerte no es la succión más potente del grupo, sino cuántos días puede trabajar sin que usted tenga que hacer nada: según la ficha publicada en Amazon, hasta 280 días de limpieza manos libres gracias a su estación de 2,5 litros con cinco bolsas de polvo.

Lo que más destaca:

Succión de 10.000 Pa: recoge suciedad, pelo de mascotas y residuos en pisos duros, laminados, mármol y alfombras de pelo bajo, con potencia ajustable desde la aplicación ILIFE Clean.

Navegación LiDAR: mapea el hogar, traza rutas óptimas y esquiva muebles y obstáculos sin recorridos redundantes.

Combo aspirado y trapeado simultáneo: el tanque integrado 2 en 1 (200 ml de polvo + 200 ml de agua) permite limpiar en seco y húmedo en un solo paso; basta retirar el soporte del trapeador si solo quiere aspirar.

Autonomía de 150 minutos: regresa a la base cuando la batería baja, se recarga y retoma la limpieza pendiente de forma automática.

Razones para comprarlo: si tiene mascotas y quiere un robot que se vacíe solo durante meses sin intervención, el ILIFE A30 Pro ofrece esa comodidad a un precio que representa la mitad de los otros dos modelos de esta selección.

A tener en cuenta: solo funciona con redes Wi-Fi de 2,4 GHz, lo que puede ser una limitación si su router opera solo en 5 GHz.

El ILIFE A30 Pro tiene un precio de $ 670.012 en Amazon, con un descuento del 24 % por Black Friday frente a su precio original de $ 670.011 pesos . Es la opción más accesible del grupo.

MOVA robot aspirador y trapeador P10 Pro Ultra Gen 2

El MOVA P10 Pro Ultra Gen 2 es un robot aspirador y trapeador de alto rendimiento con tecnología de lavado en caliente, pensado para hogares con zonas de alto tráfico, niños y mascotas. Ofrece la succión más potente de esta selección —26.000 Pa— y un sistema autolimpiante que calienta el agua para lavar las almohadillas del trapeador, lo que lo hace especialmente útil cuando hay manchas pegajosas o grasa en el suelo.

Lo que más destaca:

Succión de 26.000 Pa: captura desechos grandes, pelo de mascotas y polvo fino en pisos duros, ranuras del suelo y alfombras de pelo largo, según la ficha de Amazon.

Tecnología TurboPress: aplica 12 N de presión descendente con velocidad de trapeado de hasta 260 RPM, ajustándose automáticamente al tipo de superficie (baldosa, madera o laminado).

Lavado de trapeador con agua caliente a 212 °F (100 °C): el sistema PTC incorporado disuelve grasa y elimina manchas pegajosas de las almohadillas; las seca en menos de una hora con aire caliente para evitar malos olores.

Sistema Triple Anti-Tangle: combina cepillo lateral, cepillo principal de goma en V y rueda omnidireccional para prevenir enredos con pelo de mascotas.

Razones para comprarlo: si prioriza la potencia de succión y la higiene del trapeador —especialmente en cocinas o zonas con grasa—, el MOVA P10 Pro Ultra Gen 2 es la opción más completa en ese aspecto dentro de esta selección.

A tener en cuenta: está diseñado para sistemas eléctricos de 110-120 V (EE. UU. y Canadá); en Colombia ese voltaje es compatible, pero algunas funciones de la aplicación pueden variar según la región, de acuerdo con la información publicada en Amazon.

El MOVA P10 Pro Ultra Gen 2 cuesta $ 1’259.606 en Amazon, con un descuento del 40 % por Black Friday sobre su precio original de $ 2’095.902, según el precio publicado en la tienda.

Dreame L40s Ultra Robot aspiradora y trapeador

El Dreame L40s Ultra es un robot aspirador y trapeador con estación todo en uno, orientado a hogares con distintos tipos de piso y con umbral entre habitaciones o rieles de puertas que suelen detener a otros robots. Su sistema EasyLeap le permite cruzar escalones de hasta 1,57 pulgadas (unos 4 cm) sin atascarse, lo que lo distingue en situaciones cotidianas que otros modelos no resuelven.

Lo que más destaca:

Succión de 19.000 Pa con motor TurboForce de sexta generación: potente y silenciosa, diseñada para polvo fino y residuos grandes en pisos duros y alfombras, según la ficha publicada en Amazon.

Gestión avanzada de alfombras: desde la aplicación Dreamehome se elige la estrategia: trapeadores extraíbles, elevables, evitar alfombras completamente o impulso de succión para limpieza intensiva.

Estación PowerDock todo en uno: enjuaga las almohadillas con agua caliente a 167 °F, las seca y recarga la solución de trapeado; hasta 100 días sin vaciado manual del depósito.

Cepillo HyperStream Detangling DuoBrush: combina cerdas de goma y TPU para recoger desechos en huecos del piso duro y en alfombras sin enredarse con el pelo.

Razones para comprarlo: si su hogar tiene distintos tipos de suelo, umbrales o rieles entre habitaciones, el Dreame L40s Ultra es el modelo de esta selección mejor preparado para transitar sin interrupciones.

A tener en cuenta: solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y está diseñado para uso en EE. UU., lo que puede limitar algunas funciones de la aplicación según la región, de acuerdo con la información de Amazon.

El Dreame L40s Ultra tiene un precio de $ 1’410.665 en Amazon con un descuento del 30 % por Black Friday, frente a su precio original de $ 2’010.213, según el precio publicado en la tienda. Es la opción más cara de las tres.

¿Qué diferencia hay entre un robot aspirador con autovaciado y uno sin esa función?

Un robot con autovaciado transfiere el polvo recolectado a un depósito mayor en la estación base, lo que reduce la frecuencia con la que usted debe vaciar el recipiente del robot manualmente. Modelos como el ILIFE A30 Pro pueden funcionar hasta 280 días sin ese paso, según su ficha en Amazon. Sin autovaciado, el depósito del robot se llena más rápido y requiere revisión frecuente, especialmente en hogares con mascotas.

¿Vale la pena comprar un robot aspirador y trapeador durante el Black Friday?

Sí, siempre que el descuento sea real y el modelo cumpla con las necesidades del hogar. Los tres robots de esta selección muestran rebajas de entre el 24 % y el 40 % sobre sus precios originales publicados en Amazon al 24 de noviembre de 2026, lo que representa ahorros de entre $ 247.000 y $ 836.000 pesos aproximadamente. Lo conveniente es verificar que el precio con descuento sea inferior al histórico del producto antes de comprar.

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