Por: Noticiero 90 minutos

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Enviar mensajes en horarios específicos a través de WhatsApp, durante mucho tiempo, representó un verdadero desafío para millones de usuarios alrededor del mundo. Antes, quienes deseaban programar un mensaje se veían obligados a usar métodos complejos, aplicaciones externas y herramientas de automatización del sistema operativo, lo que, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, podía significar un riesgo considerable para la privacidad y seguridad de las cuentas personales.

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Ante este escenario, WhatsApp, considerada por muchos la plataforma de mensajería más popular a escala global, ha dado un paso decisivo al incorporar una función nativa para programar mensajes. Esta mejora, esperada tanto por personas que buscan organizar mejor sus tareas cotidianas como por pequeños negocios o profesionales que dependen de la puntualidad en la comunicación, marca un avance importante en el uso diario de la aplicación, según información publicada por Noticiero 90 Minutos.

La actualización responde directamente a la necesidad de cuidar los tiempos de descanso y aumentar la eficiencia en la rutina de los usuarios. Ahora, es posible dejar preparado un recordatorio laboral mientras se está fuera del horario de oficina, o garantizar la llegada exacta de un mensaje de felicitación de cumpleaños, sin depender de la memoria. Esto permite que los mensajes se entreguen en el momento ideal, mejorando la organización personal y profesional de quienes usan la aplicación, según señala Noticiero 90 Minutos.

Otro aspecto destacado es la confiabilidad de la herramienta: los mensajes programados se envían directamente desde los servidores centrales de WhatsApp. Esto significa que, aunque el teléfono pierda batería o conexión a internet justo en el momento del envío, el mensaje llegará a su destinatario en el horario escogido. La función abarca tanto chats individuales como grupos, y es compatible con texto, fotos, videos y enlaces. Además, ofrece un margen de programación desde diez minutos hasta dos semanas de anticipación.

Para utilizar esta novedad, es necesario contar con la versión más reciente de la aplicación. Luego, basta con ingresar al chat, redactar o seleccionar el archivo que se desee compartir y, en vez de tocar la flecha de envío, mantenerla presionada unos segundos. Así aparece un menú para escoger día y hora. Si por algún motivo el usuario desea cancelar el envío, debe acceder a la información del contacto y borrar el mensaje programado desde la sección correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la programación de mensajes en WhatsApp y qué requisitos tiene?

Para programar mensajes en WhatsApp es esencial actualizar la aplicación a la última versión. Una vez hecho esto, usted puede mantener presionada la flecha de envío en cualquier chat después de escribir el mensaje o adjuntar archivos, seleccionar la fecha y hora específicas a través de un menú emergente y confirmar la acción. Si en algún momento quiere cancelar el envío antes de que ocurra, es posible hacerlo ingresando a la información del contacto y eliminando el mensaje desde la sección de programados.

¿Qué ventajas ofrece la programación de mensajes en WhatsApp respecto a aplicaciones de terceros?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la principal ventaja de la herramienta integrada en WhatsApp es que elimina la necesidad de usar aplicaciones externas, lo que anteriormente ponía en peligro la privacidad del usuario. La función oficial permite programar mensajes de forma segura, confiable y sencilla, asegurando que serán enviados desde los propios servidores de WhatsApp sin importar el estado de batería o conexión del dispositivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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