Por: Noticiero 90 minutos

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En la actualidad, escuchar audios de WhatsApp a velocidad x2 se ha transformado en una costumbre muy común entre quienes buscan optimizar su tiempo. Esta práctica, aunque resulta efectiva para ahorrar segundos, también ha despertado inquietudes sobre la comprensión y retención de la información transmitida a mayor velocidad. De acuerdo con la psicóloga Sharon Dahyana Vinasco, citada en el contenido divulgado por 90minutos.co, el cerebro humano es capaz de procesar mensajes tanto a ritmo normal como acelerado, pero no lo hace exactamente igual en ambos casos. Al escuchar un audio en x2, se reduce el tiempo que tenemos para reconocer palabras, captar el tono de voz e interpretar el mensaje en relación con los conocimientos previos. Este aspecto es fundamental porque, aunque la persona pueda recordar posteriormente el contenido, necesita algo de tiempo para procesar y conectar la información con lo que ya sabe.

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La especialista subrayó además que escuchar mensajes más rápido no equivale a aprender más. El cerebro debe adaptarse a un ritmo más exigente para identificar las palabras y entender su significado en menos tiempo. Según la perspectiva psicológica, esta capacidad de adaptación varía en función de la complejidad de los audios: es mucho más sencillo asimilar información sobre temas que ya se dominan, mientras que resulta arduo comprender contenidos completamente nuevos bajo presión temporal.

Por ello, aunque acelerar los audios pueda ser útil para mensajes cotidianos, impone un mayor esfuerzo cuando se trata de información que requiere más atención. Escuchar mensajes de voz en x2 no implica necesariamente una afectación en la capacidad de atención o comprensión, pero sí puede afectar la calidad con la que se perciben detalles y matices del mensaje. Vinasco puntualizó que el esfuerzo mental aumenta y, en consecuencia, la velocidad más adecuada no siempre es la máxima, sino aquella que permita comprender y aprovechar lo recibido.

Finalmente, escuchar información acelerada podría influir en nuestra paciencia y tolerancia al consumir contenidos que exigen mayor atención. Según la especialista, acostumbrarse al ritmo rápido puede llevar a una preferencia por estímulos inmediatos, aunque esto no significa que, por sí solo, escuchar audios en x2 disminuya la paciencia. La clave está en revisar los propios hábitos y asegurarse de poder disfrutar todavía de actividades a ritmo pausado. Así, elegir la velocidad óptima es vital para no sacrificar comprensión por rapidez.

¿Escuchar audios en x2 afecta la comprensión y la concentración?

Escuchar audios a velocidad acelerada puede permitir ahorrar tiempo, pero según la psicóloga Sharon Dahyana Vinasco, el esfuerzo mental aumenta y existe el riesgo de perder detalles importantes del mensaje. La concentración podría verse afectada si la velocidad impide interpretar correctamente la información, por lo que es relevante elegir una velocidad que permita comprensión adecuada.

¿Escuchar mensajes de voz acelerados puede cambiar nuestros hábitos de atención?

De acuerdo con lo señalado por la especialista consultada en 90minutos.co, acostumbrarse a consumir información rápida puede llevar a preferir estímulos inmediatos y posiblemente reducir la tolerancia ante actividades que requieren mayor tiempo y atención. Sin embargo, no se puede afirmar que solo por escuchar audios en x2 se disminuya la paciencia, sino que todo depende de cómo se gestionen los hábitos de atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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