Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La salud de Jean Carlos Centeno, uno de los nombres más aclamados del vallenato, se convirtió en tema de conversación luego de que se confirmara que debió someterse a una cirugía. De acuerdo con lo expuesto por su acordeonero, Ronal Urbina, Centeno, de 49 años, fue intervenido y tendrá que permanecer fuera de los escenarios por 28 días, cumplimiento médico que parece ineludible para resguardar su bienestar. El anuncio oficial se hizo el 20 de noviembre de 2026, generando inquietud entre seguidores y colegas del artista.

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Esta situación forzó, además, la cancelación de la participación de Centeno en el concierto ‘Juntos de Nuevo – Misión Campín’, realizado el sábado 21 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá. Según la información proporcionada, la organización del evento tomó la decisión de sustituir al intérprete por otro referente del vallenato, Luis Mateus, quien es recordado especialmente por su paso por el Binomio de Oro de América. Esta medida se implementó para garantizar la continuidad del espectáculo, pese a la inesperada ausencia de Centeno.

La preocupación del público aumentó debido a que el propio cantante ya había hablado previamente sobre sus problemas de salud. En una publicación en Instagram realizada el 12 de noviembre, el artista pidió disculpas a sus seguidores por los eventos que debió postergar. Señaló que intentó cumplir con sus compromisos pero, finalmente, reconoció que debía priorizar su salud, incluso si ello suponía riesgos para su carrera profesional. En esa comunicación, Centeno expresó su deseo de reencontrarse con su público en diciembre, siempre que los tiempos de recuperación se lo permitieran.

Por ahora, según lo informado por Ronal Urbina, la operación fue exitosamente superada, pero el diagnóstico médico específico y las razones de la cirugía permanecen sin revelarse hasta el momento. El suceso generó mensajes solidarios de aficionados y colegas del género, mientras la agenda del cantante queda detenida hasta nuevo aviso. Así, la prioridad recae totalmente en la recuperación de una de las voces emblemáticas del panorama vallenato contemporáneo.

¿Por qué Jean Carlos Centeno tuvo que cancelar su participación en el concierto 'Juntos de Nuevo' en El Campín?

Jean Carlos Centeno canceló su presentación en el concierto ‘Juntos de Nuevo – Misión Campín’ debido a que fue sometido a una cirugía que requiere de un periodo de reposo de 28 días, según informó su acordeonero, Ronal Urbina. La organización del evento anunció a Luis Mateus como reemplazo, mientras se respeta el proceso de recuperación del artista.

¿Qué problemas de salud mencionó públicamente Jean Carlos Centeno antes de su cirugía?

Antes de su operación, Jean Carlos Centeno publicó un mensaje en Instagram el 12 de noviembre, donde explicó que tuvo que posponer eventos por complicaciones de salud. Aunque no reveló detalles específicos sobre su diagnóstico, admitió haber intentado cumplir con su agenda, pero finalmente optó por priorizar su salud para asegurar su recuperación futura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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