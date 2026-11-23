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Avengers: Doomsday se consolida como la apuesta más grande que ha realizado el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en los últimos tiempos, según la información publicada por IMDb y reportes oficiales de Marvel Studios. La película, dirigida por los reconocidos hermanos Joe y Anthony Russo, constituye la pieza central de la llamada Fase Seis del UCM y se posiciona como la antesala directa de "Secret Wars", lo que incrementa aún más la expectación entre los seguidores de la franquicia.

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La trama de esta ambiciosa entrega reúne a héroes de tres realidades distintas, los cuales son forzados a colaborar ante una amenaza que jamás habían afrontado: Victor von Doom. Este villano, descrito como un maestro tanto en la ciencia como en la hechicería, desafía la estabilidad misma del multiverso. Según lo difundido por Marvel Studios en redes sociales, la película se inscribe como una experiencia cinematográfica sin precedentes, al enfrentar a los icónicos superhéroes con un antagonista de una magnitud excepcional.

Desde el punto de vista financiero, la magnitud del proyecto queda reflejada en cifras extraordinarias. IMDb reporta que la producción cuenta con un presupuesto estimado de 400 millones de dólares, a los que se suman 300 millones adicionales destinados a una campaña global de mercadeo. Así, el costo total se sitúa en 700 millones, lo cual, de acuerdo con estos datos, exige recaudar aproximadamente 1.500 millones en taquilla mundial para alcanzar el punto de equilibrio.

El elenco trae de vuelta a grandes figuras que marcaron el inicio del UCM. Robert Downey Jr., conocido por su legendaria interpretación como Tony Stark, ahora regresa con el desafío actoral de dar vida al villano Doctor Doom. Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie y Paul Rudd también se unen nuevamente. Además, la cinta integra a Los Cuatro Fantásticos, liderados en esta versión por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, así como a miembros de los Thunderbolts y clásicos mutantes de los X-Men, incluidos Patrick Stewart e Ian McKellen. Marvel Studios anunció que la película servirá también como homenaje a Patrick Stewart, recordado por su papel como 'Profesor X', quien falleció recientemente, según informaron en redes sociales.

Para el público colombiano, el estreno de Avengers: Doomsday será un evento destacado, pues el preestreno está programado para el 16 de diciembre de 2026, con la llegada oficial a salas de cine el 17 de diciembre. Así, la película se perfila como uno de los acontecimientos cinematográficos más relevantes de finales de 2026 y principios de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la fecha de estreno de Avengers: Doomsday en Colombia?

De acuerdo con lo reportado por los canales oficiales de Marvel Studios, el público en Colombia podrá acceder al preestreno de Avengers: Doomsday el miércoles 16 de diciembre de 2026, mientras que la fecha de estreno en cartelera general será el jueves 17 de diciembre, consolidándose como uno de los lanzamientos más anticipados del año.

¿Cuál es el presupuesto de producción y mercadeo de Avengers: Doomsday?

Según los datos publicados por IMDb, la superproducción de Marvel cuenta con un presupuesto de 400 millones de dólares para su realización, más 300 millones adicionales destinados a la campaña global de mercadeo, lo que sitúa el costo total en 700 millones y establece altas expectativas para la recaudación mundial en taquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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