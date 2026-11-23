Por: Noticiero 90 minutos

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Comenzar a invertir no es un privilegio exclusivo para quienes cuentan con grandes sumas de dinero. Según el portal 90 Minutos, el primer paso para construir un futuro financiero sólido es organizar las finanzas personales, lo que implica identificar los gastos, establecer metas económicas claras y cultivar el hábito del ahorro. Este enfoque resulta fundamental, especialmente para aquellas personas que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral.

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Antes de realizar cualquier inversión, se debe asegurar el cubrimiento de los gastos básicos, evitar contraer deudas innecesarias y conformar un fondo destinado a emergencias. Estos hábitos, de acuerdo con la información proporcionada, permiten saber con precisión cuánto dinero es posible destinar a inversiones sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Al respecto, María Camila Franco, contadora pública citada por 90 Minutos, enfatiza que “lo primero es entender que no necesitamos grandes sumas de dinero para invertir, se puede iniciar con pequeños montos siempre y cuando tengamos una buena organización financiera".

En Colombia, existen diferentes productos financieros para quienes desean comenzar a invertir, sin importar el tamaño de su capital inicial. Algunas de estas alternativas incluyen los fondos de inversión colectiva, los certificados de depósito a término (CDT) y los fondos de pensión voluntaria, todos ofrecidos por entidades bajo supervisión oficial. La elección del producto debe atender a las necesidades individuales, el dinero disponible y el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a aceptar. Por ello, se recomienda conocer en detalle las condiciones, plazos y costos de cada opción antes de tomar una decisión.

Es importante resaltar que ninguna inversión está exenta de riesgos. No existen rendimientos garantizados ni la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias sin asumir algún grado de pérdida. Por este motivo, 90 Minutos aconseja revisar de forma cuidadosa los costos y asegurarse de comprender todas las condiciones de la inversión. Se debe ser especialmente cauteloso ante promesas de beneficios rápidos, altos y sin riesgos, pues este tipo de ofertas pueden inducir a tomar decisiones inadecuadas por falta de información. Invertir no es un camino para hacerse rico de manera inmediata; para los jóvenes, dar los primeros pasos con montos pequeños y decisiones bien informadas es un proceso que contribuye a la construcción de un futuro económico más ordenado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alternativas para invertir pequeñas cantidades de dinero en Colombia?

Las alternativas principales para quienes desean invertir montos bajos en Colombia incluyen fondos de inversión colectiva, certificados de depósito a término (CDT), fondos de pensión voluntaria y otros instrumentos ofrecidos por entidades financieras vigiladas. Cada una presenta distintos niveles de riesgo, condiciones y plazos, por lo que es esencial conocer esas características antes de invertir para elegir la opción más adecuada según sus objetivos y posibilidades económicas.

¿Por qué es importante la organización financiera antes de empezar a invertir?

La organización financiera es relevante porque permite cubrir los gastos básicos y evitar endeudamientos innecesarios, garantizando así que el dinero destinado a la inversión no comprometa la estabilidad económica. Además, facilita identificar cuánto se puede invertir y ayuda a construir un ahorro de emergencia, lo que disminuye riesgos y favorece decisiones financieras más informadas y responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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