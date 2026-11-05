Por: CENET

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Ban100 confirmó el lanzamiento de una nueva cuenta de ahorros digital llamada 100Pre, con la que espera fortalecer su portafolio en productos de captación y entrar de lleno en el segmento de cuentas remuneradas. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, esta cuenta ofrece una rentabilidad del 11% efectivo anual, calculada diariamente sobre el saldo disponible de cada cliente y abonada mensualmente. Este detalle convierte a la cuenta en una opción atractiva dentro del mercado actual, donde muchos productos limitan la liquidez o exigen condiciones de uso específicas.

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La entidad aclaró que la cuenta 100Pre no tendrá plazo mínimo de permanencia, es decir, los clientes podrán disponer de sus fondos en cualquier momento. La apertura se realizará de forma completamente virtual, lo que elimina la necesidad de trámites presenciales o papeles físicos, y solo se podrá manejar por canales digitales. Otro aspecto relevante es que 100Pre no está asociada a una tarjeta débito; así, el manejo de los recursos será siempre desde plataformas en línea.

El banco detalló que los intereses empiezan a registrarse desde el momento en que los fondos ingresan a la cuenta y no se requiere trasladarlos a subcuentas ni a 'bolsillos' específicos para obtener la rentabilidad anunciada. Estas características responden, según datos de Ban100, a una demanda creciente de los usuarios por productos que ofrezcan no solo buenos rendimientos, sino también acceso inmediato a los recursos.

En cuanto a la operatividad, la nueva cuenta permitirá transferencias a través de alternativas como PSE (Pagos Seguros en Línea) y Bre-B, un sistema de pagos inmediatos, lo que agiliza la transferencia y recepción de dinero entre diferentes entidades. Ban100 enfatizó que no cobrará cuota de manejo ni aplicará tarifas por transferencias realizadas entre bancos por medio de los canales habilitados.

Héctor Chaves, presidente de Ban100, explicó que factores como la rentabilidad, la liquidez y la disponibilidad de herramientas digitales son determinantes en las nuevas elecciones financieras de los usuarios. Mientras tanto, David Alejandro González, gerente de Producto y Canales de Venta Digital, destacó la importancia de ofrecer alternativas que procuren utilidad y acceso inmediato al dinero, reflejando cómo han cambiado los hábitos financieros en los últimos años. El lanzamiento de 100Pre evidencia la creciente competencia entre bancos que buscan ofrecer productos rentables, accesibles y sencillos a través de plataformas digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la cuenta de ahorros digital 100Pre de Ban100?

La cuenta 100Pre opera exclusivamente por canales digitales, permitiendo que los clientes realicen su apertura y administración de manera virtual sin papeleos. No exige un tiempo mínimo de permanencia y sus intereses, calculados diariamente al 11% efectivo anual, se abonan mensualmente. Los fondos están siempre disponibles y no se requiere trasladarlos a subcuentas para recibir los rendimientos, atendiendo la demanda de productos financieros flexibles y rentables.

¿Qué beneficios ofrece la cuenta 100Pre de Ban100 frente a otras opciones digitales?

Según Ban100, el producto se diferencia por entregar rentabilidad diaria, liquidez total, ausencia de cuota de manejo y gratuidad en transferencias bancarias a través de múltiples canales, como PSE y Bre-B. Esto permite a los usuarios obtener rendimientos atractivos y manejar su dinero de manera ágil, adaptándose a las necesidades actuales de quienes buscan productos simples y eficientes para ahorrar y disponer de su dinero en cualquier momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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