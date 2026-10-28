Por: Noticiero 90 minutos

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La digitalización ha revolucionado la manera como los ciudadanos interactúan con las empresas proveedoras de servicios esenciales, entre ellas, las de agua, energía y telecomunicaciones. Un claro ejemplo de este salto tecnológico lo representa la factura digital, que reemplaza el tradicional recibo de papel por un documento electrónico con la misma validez legal. Este cambio, según 90minutos.co, ha permitido agilizar el proceso de cobro y pago, brindando velocidad y seguridad a los usuarios. Además, la factura digital tiene un impacto ecológico, ya que contribuye a la reducción del consumo de papel en los procesos administrativos.

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De acuerdo con la información de 90minutos.co, las facturas digitales suelen llegar al correo electrónico o al teléfono móvil de los usuarios casi de inmediato, una vez finaliza la liquidación del ciclo de facturación. Esta prontitud ofrece a los ciudadanos la posibilidad de organizar mejor sus finanzas y programar sus pagos, contando siempre con un margen de tiempo predecible que facilita una administración responsable de las obligaciones mensuales.

La seguridad es otro aspecto relevante en este sistema, pues el recibo digital no solo actúa como soporte legal, sino que también funciona como un canal directo hacia los sistemas financieros. Los recibos actuales incorporan botones de pago electrónico, códigos QR y enlaces a pasarelas bancarias, según lo reportado por 90minutos.co. Todo esto permite que el usuario pague su factura en cuestión de minutos, sin necesidad de hacer filas ni desplazarse hasta las oficinas físicas, aunque el proceso sigue siendo autónomo y voluntario para cada propietario de inmueble.

En el caso específico de Emcali, la plataforma digital habilita el registro para activar la factura digital. El procedimiento requiere ingresar a un enlace oficial, completar los datos personales y posteriormente introducir dos datos clave: el número de contrato, el cual se encuentra en la parte inferior central del recibo físico, y los últimos cuatro dígitos del estado de cuenta, ubicados en la parte superior izquierda junto al logo de Emcali. Con esta información, se habilita la recepción de las cuentas de cobro de los servicios públicos en formato digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo activar la factura digital en Emcali?

Para activar la factura digital de servicios públicos en Emcali, usted debe ingresar al enlace oficial proporcionado por la empresa, llenar sus datos personales, ingresar el número de contrato que aparece en el recibo físico y los últimos cuatro dígitos del estado de cuenta. Luego de este proceso, podrá recibir sus facturas electrónicamente en el correo o celular registrado.

¿Cuáles son los beneficios de recibir la factura digital de servicios públicos?

Recibir la factura digital permite acceder de manera inmediata al documento, facilita la planeación de pagos y optimiza la seguridad al contar con canales directos de pago electrónico. Además, contribuye al cuidado del medioambiente, ya que disminuye el uso de papel en la gestión y envío de recibos, según la información citada por 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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