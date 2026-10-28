Hay días en que el aire de la casa se siente espeso, sobre todo en temporada de lluvia o cuando el polvo se acumula en rincones que casi nunca se limpian a fondo. Esa sensación de pesadez no siempre tiene que ver con la temperatura: muchas veces el problema está en lo que no se ve.

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Los contaminantes en suspensión —polvo, polen, alérgenos de mascotas, humo— circulan en el aire interior sin que nadie los note a simple vista. En habitaciones grandes o apartamentos de planta abierta, el problema se agrava porque el volumen de aire que hay que limpiar es mayor y los ventiladores comunes no alcanzan a renovarlo con eficiencia.

La solución más práctica para ese tipo de espacios son los purificadores de aire con filtro HEPA y motor de alto caudal. En Amazon hay un modelo que llamó mi atención: el Levoit Core 600S-P, disponible con envío gratis a Colombia y con una rebaja del 13 % sobre su precio original; el valor corresponde al 28 de octubre y puede cambiar.

Para limpiar el aire de habitaciones y apartamentos grandes: Levoit Core 600S-P

El Levoit Core 600S-P es un purificador de aire inteligente pensado para espacios grandes: salas amplias, apartamentos de planta abierta, sótanos o pisos con techos altos. Funciona con filtro HEPA de tres etapas y se conecta por Alexa o por aplicación, lo que permite controlarlo a distancia sin levantarse del sofá. Es una buena opción para quienes comparten el espacio con mascotas o viven en zonas con alta concentración de polvo y humo.

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Lo que más destaca:

Cobertura extragrande: gracias a la tecnología VortexAir 3.0 y un caudal de 391 CFM (CADR), purifica hasta 272 m² una vez por hora, o un espacio de 56 m² cada 12,5 minutos.

Filtro HEPA 3 en 1: captura el 99,97 % de partículas en suspensión de entre 0,1 y 0,3 μm, incluyendo polen, polvo fino y alérgenos de caspa animal.

Certificación AHAM VERIFIDE: la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos, acreditada por ANSI, verificó de forma independiente su rendimiento de limpieza y su eficiencia energética, de acuerdo con la información del producto en Amazon.

Modo de sueño y modo automático: en modo automático ajusta la velocidad del ventilador según la calidad del aire detectada; en modo de sueño opera en silencio con rendimiento HEPA certificado por laboratorio independiente.

Razones para comprarlo: si su apartamento o sala es amplio y busca un purificador que funcione sin estarle ajustando la velocidad manualmente, el Core 600S-P hace ese trabajo solo y se puede manejar desde el celular o con comandos de voz.

A tener en cuenta: el filtro de repuesto debe ser el original de Levoit para que el equipo funcione en grado HEPA durante el modo de sueño, según lo indicado en la ficha del producto.

El Levoit Core 600S-P cuesta 826.185 pesos en Amazon —rebajado desde 953.368 pesos, su precio original—, incluye envío gratis a Colombia y llega con control remoto y compatibilidad con Alexa.

¿Qué diferencia hay entre un purificador con certificación AHAM y uno sin ella?

La certificación AHAM VERIFIDE garantiza que el caudal de limpieza (CADR) y la eficiencia energética del purificador fueron verificados por un laboratorio independiente, no solo declarados por el fabricante. Eso permite comparar modelos con una misma escala objetiva. Un purificador sin esa certificación puede tener buenas especificaciones en papel, pero no hay una tercera parte que las haya comprobado.

¿Vale la pena un purificador de aire para espacios abiertos o de planta libre?

Sí, especialmente si el espacio supera los 30 m² o tiene techos altos, porque el volumen de aire es mayor y los modelos de bajo caudal no alcanzan a renovarlo con la frecuencia necesaria. Un purificador con CADR alto, como el Levoit Core 600S-P con 391 CFM, cubre esas superficies en minutos y mantiene la calidad del aire sin necesidad de cerrar puertas o dividir el espacio.

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