Por: El Espectador

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El 22 de octubre, la revista Scientific Reports, perteneciente al grupo Nature, divulgó una investigación que ha suscitado un intenso debate en el ámbito artístico. El estudio, liderado por Elijah Jeong-hyun Kim de la Universidad Kyung Hee en Corea, asegura haber identificado el cielo real que inspiró a Vincent van Gogh para su icónica obra La noche estrellada. Según este análisis, durante décadas existió una interrogante: si aquella pintura encarnaba una visión onírica resultado de la imaginación del pintor neerlandés, o si representaba una escena concreta, perfectamente observable en la realidad. Esta duda, mencionan los investigadores, ha permanecido sin resolverse por más de cien años.

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Para abordar este enigma, el equipo de Kim recurrió a una metodología multidisciplinaria que integra la denominada astronomía forense aplicada al arte, junto con análisis óptico-topográficos, meteorológicos-ecológicos y revisión de correspondencia original del artista, tal como lo exponen en el artículo. Su propósito fue reconstruir el cielo estrellado que podría haber observado van Gogh en el verano de 1889, año en el que se sabe, por cartas enviadas a su hermano, que La noche estrellada fue pintada probablemente en junio.

No obstante, el grupo de astrónomos sostiene una hipótesis distinta: tras estudiar diversos elementos, su publicación en Scientific Reports determina que la fecha exacta sería el 22 de julio de 1889, en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. El líder del estudio declaró a Associated Press que “no hay dos cielos iguales”, refiriéndose a la atención que van Gogh habría puesto a los mínimos cambios en la bóveda celeste. Kim expresó su seguridad acerca de la fecha señalada, subrayando el rigor de su investigación.

El método involucró la recreación de cada cielo nocturno de junio y julio de 1889. Como explicó Kim en Scientific American, identificaron que un grupo de cinco estrellas, las Híades, coincidía con las representadas en la pintura; además, la luna, con su forma de media luna, también está presente en la obra. Un análisis climático respaldó ese hallazgo: usando registros de varias estaciones meteorológicas del sur de Francia, observaron que aquel 22 de julio la noche fue despejada, permitiendo que van Gogh pudiera contemplar el paisaje tal como lo plasmó.

Pero este enfoque científico no ha estado exento de cuestionamientos. En declaraciones a The Guardian, un vocero del Museo van Gogh recordó que el artista priorizaba la expresividad antes que la precisión celeste, y apuntó que en la época señalada atravesó una crisis nerviosa que le dificultó pintar durante cerca de un mes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llegó el equipo de Scientific Reports a identificar la fecha exacta en que van Gogh pintó La noche estrellada?

El grupo liderado por Elijah Jeong-hyun Kim utilizó un enfoque multidisciplinario que combinó astronomía forense, análisis óptico-topográfico, variables meteorológicas, datos ecológicos y la revisión de cartas originales de van Gogh. A través de la reconstrucción de los cielos nocturnos de junio y julio de 1889 y contrastando esos datos con el contenido de la pintura, concluyeron que el cielo mostrado corresponde al 22 de julio de 1889, en Saint-Rémy-de-Provence, Francia.

¿Qué críticas enfrenta el estudio sobre la fecha de La noche estrellada según el Museo van Gogh?

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Guardian, el Museo van Gogh considera que el pintor no buscaba reproducir fielmente el paisaje celeste, sino más bien expresarse a través de sus emociones. Además, señalaron que alrededor del 22 de julio de 1889 el artista habría sufrido una crisis nerviosa que le impidió pintar durante aproximadamente un mes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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