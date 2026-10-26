Por: France 24

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El ambiente social en Francia está marcado por una oleada de movilizaciones que amenaza con prolongarse, según información de EFE, Reuters y diversos medios locales. Desde mediados de septiembre, las calles han sido escenario de protestas, inicialmente protagonizadas por estudiantes de instituto que bloquearon colegios, a lo que luego se sumaron sindicatos y gremios laborales. Este creciente malestar llevó al primer ministro francés, Sébastien Lecornu, a reunirse con representantes de los estudiantes de secundaria en un intento por apaciguar la situación. El presidente Emmanuel Macron anunció antes de ese encuentro que el Gobierno ofrecería "respuestas concretas" a las "demandas legítimas en la raíz del movimiento social".

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Tras la reunión, se esperaba que el Ejecutivo detallara nuevas medidas en una rueda de prensa junto al ministro de Educación, Édouard Geffray, y el de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste. Entre las exigencias de los manifestantes se encuentran la modernización de los centros educativos, mejoras en las condiciones de estudio y la eliminación de Parcoursup, la plataforma de ingreso a la universidad, sobre la cual Macron prometió una profunda reforma. Además, el Gobierno anunció la inclusión de 2.000 maestros para suplir la ausencia de profesorado, como parte de los 3.000 prometidos a inicios del mes.

A pesar de los encuentros con autoridades, incluidos los celebrados en el Palacio del Elíseo, los líderes estudiantiles reiteraron el llamado a la movilización. Las protestas, que persistieron incluso durante el receso escolar iniciado el 17 de octubre y vigente hasta el 2 de noviembre, coinciden con un momento clave: faltan seis meses para las elecciones presidenciales. Durante este periodo, los denominados 'chalecos amarillos' convocaron acciones como caceroladas frente a la Asamblea Nacional, rechazando la "deriva autoritaria" que atribuyen al Gobierno tras la prohibición de manifestaciones no sindicales y la implantación de toques de queda en algunas ciudades.

El dispositivo de seguridad desplegado el 24 de octubre incluyó 70.000 policías y gendarmes, 10.000 más que la semana previa. Según datos del ministro del Interior, Laurent Núñez, se detuvieron a 1.435 personas y hubo más de 400 heridos, resaltando un "alto nivel de violencia" y la participación tanto de grupos de ultraizquierda como de ultraderecha. Núñez subrayó que la policía no protegió a estos últimos, contrario a ciertos rumores, y confirmó la detención de 11 miembros ultras en Niza.

Finalmente, la intersindical conformada por CFDT, CGT, FO, Unsa y FSU mantiene las convocatorias para manifestaciones y huelgas, reclamando mejores salarios, pensiones y condiciones laborales. Este escenario evidencia una Francia en plena ebullición social, con el desafío de encontrar soluciones antes de una cita electoral clave.

¿Cuáles son las principales demandas de las movilizaciones en Francia en 2026?

Según datos recogidos por EFE y France 24, las protestas francesas reclaman la modernización de los centros educativos, mejores condiciones de estudio, la eliminación de Parcoursup —plataforma de acceso a la universidad—, además de mejoras salariales, pensiones dignas, incremento del salario mínimo y de las prestaciones sociales. Las demandas son impulsadas por estudiantes, sindicatos y otros colectivos sociales.

¿Por qué se han incrementado los actos violentos durante las protestas en Francia?

Según información del ministro del Interior, Laurent Núñez, la escalada de violencia se asocia tanto a colectivos de ultraizquierda como a grupos de ultraderecha que llaman abiertamente a enfrentarse durante las manifestaciones. Además, la reacción policial y la implantación de medidas como toques de queda han contribuido a aumentar la tensión en las calles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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