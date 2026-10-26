Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del viernes 23 de octubre se vio sacudida por un trágico suceso en el barrio Jordán, séptima etapa, donde Camilo Cañizales, conocido bajo el alias ‘Cacerolo’, perdió la vida tras un ataque con arma de fuego. Según información de la Policía Metropolitana de Ibagué, todo comenzó cerca de la 1:00 a. m. frente a las canchas de microfútbol del sector, cuando varios hombres se acercaron a una vivienda y establecieron contacto con la víctima.

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El primer individuo que llegó al lugar llamó a la puerta y sostuvo una corta conversación con Cañizales, quien luego regresó al interior de su casa. Sin embargo, la tranquilidad se quebró minutos después, cuando otros dos sujetos se presentaron en ese mismo lugar y, tras volver a llamar, esperaron a que la víctima saliera para dispararle antes de huir. A pesar de la pronta atención y traslado a un centro asistencial, la gravedad de las heridas ocasionó la muerte de Cañizales.

El impacto de este suceso en la comunidad aumentó cuando, luego del asesinato, autoridades revelaron que Cañizales contaba con cuatro anotaciones judiciales previas por delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Según la Policía, había recuperado su libertad hacía aproximadamente ocho meses tras haber estado privado de la libertad en un establecimiento carcelario. Esta información, de acuerdo con las autoridades, forma parte de la investigación, aunque aún no se ha determinado si sus antecedentes tenían alguna relación directa con el ataque de esa madrugada.

El caso generó de inmediato un plan candado y un despliegue conjunto de unidades de vigilancia, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y miembros de inteligencia policial para intentar identificar a los responsables del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se conoce el móvil del crimen. Los investigadores continúan con la recolección de pruebas y la verificación de testimonios para esclarecer los hechos y dar con quienes participaron en el ataque que acabó con la vida de alias ‘Cacerolo’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué antecedentes judiciales tenía Camilo Cañizales, alias ‘Cacerolo’?

Según información entregada por la Policía Metropolitana de Ibagué, Camilo Cañizales registraba cuatro anotaciones judiciales relacionadas con homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Además, se había reintegrado a la sociedad hacía cerca de ocho meses, después de haber estado recluido en un centro carcelario.

¿Cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de alias ‘Cacerolo’ en Ibagué?

Las autoridades, incluidas unidades de vigilancia, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y personal de inteligencia policial, implementaron un plan candado y continúan recolectando pruebas para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han producido capturas y aún no se ha confirmado el motivo detrás del homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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