Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Dos hombres terminaron gravemente heridos tras un violento enfrentamiento con armas blancas en Palocabildo, municipio del departamento del Tolima. De acuerdo con la información reportada, los hechos se desarrollaron cerca del polideportivo, justo sobre la vía que comunica al casco urbano con la vereda El Palmar. Este escenario, generalmente concurrido por la comunidad, se convirtió en testigo de una pelea que exigió la intervención inmediata de los servicios de emergencia locales.

Sigue a PULZO en Discover

Según los reportes preliminares, uno de los involucrados en la riña habría recibido hasta cuatro heridas causadas por un arma cortopunzante. Por la gravedad de su estado de salud, fue necesario gestionar su traslado a un centro médico con mayores recursos en atención, para garantizar que recibiera cuidado especializado. Los primeros datos apuntan a que este herido sería identificado como Gustavo Pérez, quien presuntamente se desempeña como administrador de una avícola en la zona. Sin embargo, a pesar de que se manejan estas hipótesis en torno a su identidad y ocupación, las autoridades no han confirmado oficialmente sus datos personales ni los detalles que rodean el caso.

El segundo afectado en el incidente fue reconocido por la comunidad bajo el alias de ‘Cocoliso’. De acuerdo con los primeros testimonios recopilados en el lugar, este hombre también presentó heridas que, al parecer, le fueron ocasionadas con un machete durante la confrontación. Afortunadamente, tras ser atendido en el Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo, los reportes iniciales sugieren que sus lesiones no revisten mayor gravedad y su condición es estable.

Pese a la magnitud del suceso y la preocupación que generó en los habitantes de Palocabildo, hasta el momento no se han esclarecido los motivos específicos que desencadenaron la pelea entre estos dos hombres. Las circunstancias exactas de cómo comenzó la agresión y cuál fue el detonante principal de la riña permanecen hasta ahora sin respuesta. Toda la información reseñada fue obtenida de acuerdo con los datos iniciales proporcionados por los reportes locales.

¿Quiénes son los hombres heridos en la pelea en Palocabildo y cuál es su estado de salud?

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los heridos sería Gustavo Pérez, quien presuntamente trabaja como administrador de una avícola, aunque su identidad aún está pendiente de confirmación oficial. El otro involucrado es conocido bajo el alias de ‘Cocoliso’. Ambos fueron atendidos en centros médicos, pero mientras Gustavo Pérez debió ser remitido a otro hospital por la gravedad de sus heridas, las de ‘Cocoliso’ serían menos severas.

¿Cuáles fueron las causas de la pelea con armas blancas en Palocabildo, Tolima?

Hasta el momento, las autoridades y los reportes locales no han informado cuáles fueron las causas de la confrontación ni cómo inició el enfrentamiento. Se desconoce el motivo exacto que llevó a los dos hombres a agredirse con armas blancas cerca del polideportivo, sobre la vía a la vereda El Palmar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.