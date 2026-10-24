Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho violento conmocionó al municipio de El Espinal, Tolima, luego de que un adolescente identificado preliminarmente como David Hernández fuera víctima de un ataque armado. De acuerdo con la información reportada, el joven se encontraba sentado en una de las sillas del parque del barrio Entre Ríos cuando fue sorprendido por sujetos que, al parecer, se movilizaban en motocicleta. Estos hombres abrieron fuego contra él en repetidas ocasiones y huyeron del lugar tras cometer el ataque, según relataron testigos recogidos en los registros locales.

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El ataque ocurrió hacia las 6:00 de la tarde del miércoles 21 de octubre. En medio del pánico y la consternación, algunos vecinos del sector reaccionaron de inmediato y trasladaron al adolescente hacia el Hospital San Rafael con la esperanza de salvarle la vida. No obstante, la gravedad de las lesiones, que habrían sido entre cinco y siete disparos en zonas críticas como la cabeza y el tórax, impidieron que recibiera atención médica oportuna. Las heridas resultaron fatales y el joven falleció poco después de su ingreso al centro asistencial, según lo que se ha dado a conocer hasta el momento.

Las autoridades locales tienen la tarea de determinar la identidad de los atacantes y esclarecer los motivos detrás de este crimen. Hasta la fecha, no se ha producido un informe oficial que indique las circunstancias exactas del homicidio, ni se han establecido plenamente los hechos o móviles. Este suceso, sumado a otros hechos de violencia recientes, pone en evidencia la compleja situación de seguridad que atraviesa El Espinal. De acuerdo con El Espectador, con este nuevo caso, el municipio llegaría a 55 homicidios en lo que va de 2026, un dato que preocupa y llama la atención de la comunidad y de las autoridades.

Este caso se suma a una lista creciente de hechos violentos que afectan a la población juvenil y reflejan la necesidad de acciones efectivas en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

¿Qué se sabe de los responsables por el asesinato del adolescente en El Espinal?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los atacantes ni las razones que motivaron el homicidio de David Hernández. Según la información reportada, los sospechosos se movilizaban en motocicleta, pero no existe un informe oficial que permita esclarecer las circunstancias detalladas del crimen.

¿Cómo ha evolucionado la situación de homicidios en El Espinal en lo corrido de 2026?

De acuerdo con los datos citados por El Espectador, con el homicidio de David Hernández, El Espinal habría alcanzado 55 homicidios en lo que va de 2026. Esta cifra refleja una preocupante tendencia y llama la atención sobre la situación de seguridad en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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