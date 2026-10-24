Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Habitantes del barrio Eco Paraíso, en Ibagué, vivieron momentos de inquietud luego de una denuncia ciudadana publicada en redes sociales sobre un presunto robo en dos viviendas del sector. La información señala que durante los hechos habrían sido sustraídos dinero en efectivo, celulares y una mascota, lo que provocó alarma entre los residentes y los llevó a pedir mayor atención a la seguridad del barrio. Según el reporte divulgado en redes sociales, las familias afectadas manifestaron su preocupación no solo por los elementos robados, sino especialmente por el paradero de la mascota, evidenciando el impacto emocional que estos casos pueden tener en los hogares involucrados.

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De acuerdo con el mensaje compartido en plataformas digitales, la comunidad instó a quienes puedan contar con información relevante a colaborar para esclarecer los hechos y ayudan a encontrar al animal desaparecido. Este acto muestra el compromiso vecinal y la importancia de la solidaridad entre habitantes de Eco Paraíso frente a situaciones de riesgo y pérdida. La reacción en cadena provocada por la denuncia también incluyó una solicitud explícita para que las autoridades tomen medidas y refuercen la vigilancia en el sector, en busca de prevenir nuevos delitos y devolver la sensación de seguridad a la zona.

Sin embargo, la información, según la publicación en redes sociales, permanece en el terreno de la denuncia ciudadana. Aunque se divulgó una fotografía de una posible persona involucrada, su identidad y la vinculación con los hechos aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. Es importante señalar, de acuerdo con el reporte citado, que tampoco hay aún una verificación oficial sobre la comisión de los robos ni sobre la desaparición de la mascota, por lo que cualquier avance o descubrimiento adicional dependerá de las investigaciones pertinentes.

En este contexto, la petición de los residentes de Eco Paraíso se centra en fortalecer la seguridad, contar con mayor acompañamiento institucional y lograr respuestas que les permitan clarificar la situación. Por el momento, la comunidad mantiene la expectativa y la esperanza de recuperar los objetos y, en especial, reencontrar a la mascota, mientras permanece atenta ante eventuales novedades sobre el caso.

¿Qué acciones piden los habitantes de Eco Paraíso ante el presunto robo en Ibagué?

Los residentes solicitan a las autoridades mayor presencia policial, atención a la denuncia y refuerzo en la vigilancia del sector, motivados por la inquietud generada tras la publicación de la presunta sustracción de objetos y una mascota de dos viviendas.

¿Qué elementos se mencionan como robados en Eco Paraíso, según la denuncia ciudadana?

De acuerdo con la información divulgada en redes sociales, el presunto robo habría incluido dinero en efectivo, celulares y una mascota, además de provocar preocupación por la seguridad y el bienestar en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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