Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El barrio Jordán, séptima etapa, de Ibagué fue escenario de un violento ataque en la madrugada de este viernes 23 de octubre, que terminó con la vida de un joven identificado como Camilo, conocido por el alias ‘Cacerolo’. Según información de El Nuevo Día, el hecho ocurrió hacia la 1:00 a. m., cuando la víctima, de aproximadamente 27 años, se encontraba en el interior de su vivienda, localizada en la calle 76B con carrera 11A. De acuerdo con lo reportado, el agresor habría llegado hasta el inmueble y, aprovechando que la puerta principal estaba abierta, disparó contra Camilo. Los impactos de bala lo alcanzaron en la cabeza, dejando heridas de gravedad.

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Tras el atentado, familiares o vecinos auxiliaron a alias ‘Cacerolo’ y lo trasladaron con urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, los intentos médicos no fueron suficientes y el joven falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El fallecimiento generó conmoción entre los habitantes del sector, quienes presenciaron la rápida movilización de las autoridades y los actos de recolección de pruebas en la escena.

Una vez conocido el ataque, unidades de la Policía Judicial de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) llegaron al lugar para acordonar el espacio y dar inicio a los actos urgentes de investigación. Según el mismo medio, los funcionarios se dedicaron a recolectar material probatorio y documentar los acontecimientos en busca de esclarecer las circunstancias precisas que rodearon el crimen.

Hasta el momento, no se cuenta con información concreta que permita identificar el motivo de este homicidio ni se han reportado capturas relacionadas con el caso. Las diligencias judiciales avanzan sin que las autoridades hayan confirmado la posible identidad de los responsables o el móvil detrás del ataque. La inseguridad y el temor entre los residentes del Jordán quedan evidenciados tras este nuevo episodio violento que enluta a una familia y pone en alerta a la capital tolimense.

¿Qué información se conoce sobre el homicidio de alias ‘Cacerolo’ en Ibagué?

De acuerdo con el reporte de El Nuevo Día, el homicidio de alias ‘Cacerolo’ ocurrió cuando un agresor disparó a través de la puerta abierta de su vivienda en el barrio Jordán, séptima etapa, de Ibagué. Los disparos impactaron en la cabeza del joven, quien murió luego en un centro médico. No se conocen aún los móviles del crimen ni identidades de los responsables.

¿Qué acciones adelanta la Sijín en la investigación del crimen en el barrio Jordán?

Las autoridades, en especial los investigadores de la Sijín, llegaron al lugar de los hechos para recolectar evidencia, documentar la escena y avanzar en la identificación de los responsables del homicidio. Hasta ahora, no se han reportado capturas y la investigación continúa para esclarecer los hechos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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