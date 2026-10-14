Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo caso de inseguridad sacudió el centro de Ibagué durante la mañana del miércoles 14 de octubre, cuando un hombre, que se desplazaba en motocicleta, presuntamente arrebató el celular a una mujer y escapó atravesando diferentes vías en contravía. Este episodio generó gran preocupación entre transeúntes y comerciantes, teniendo en cuenta el riesgo para peatones y otros conductores mientras el individuo huía a toda velocidad. Según El Nuevo Día, el hecho se registró en inmediaciones de la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, una zona céntrica de la ciudad, muy cerca del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la plaza de Bolívar, mientras se llevaban a cabo diversas actividades por el cumpleaños de Ibagué.

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Testigos reportaron que la víctima se hallaba utilizando su teléfono cuando el motorizado aprovechó la distracción para arrebatárselo y proceder con la fuga, tomando la carrera Tercera y posteriormente la calle 10, transitando en dirección contraria. Ante la alarma generada, la Policía Metropolitana se desplazó rápidamente hasta el lugar, brindando atención a la mujer y recolectando información esencial para iniciar la búsqueda del sospechoso. Conforme al reporte de El Nuevo Día, durante la transmisión de los hechos circuló información sobre la posible retención de un individuo vinculado con el robo, aunque las autoridades aclararon que su participación en el hecho aún debía ser verificada a través de los procedimientos correspondientes.

Paralelamente, ciudadanos que presenciaron el hurto intentaron detener al motociclista en pleno escape, sin lograr capturarlo en ese momento. La rápida reacción policial permitió activar operativos para dar con el paradero del responsable y avanzar en la atención de la víctima.

La seguidilla de hurtos preocupa a los ibaguereños, pues no es un caso aislado. De acuerdo con El Nuevo Día, en las últimas semanas se presentaron varios incidentes similares: el 5 de septiembre, hombres armados atracaron un local de venta de celulares en el sector Protecho-Topacio, sustrayendo equipos, dinero y joyas. Semanas después, ocurrieron dos robos de celulares en diferentes barrios, y el 8 de octubre, la comunidad tomó la justicia por mano propia al perseguir y agredir a un presunto delincuente, quemando su motocicleta cerca del Hospital San Francisco antes de la intervención policial.

Estos episodios, documentados por El Nuevo Día, reflejan la creciente inseguridad que enfrentan comerciantes, trabajadores y ciudadanos en la capital tolimense, quienes expresan su preocupación ante la frecuencia de hurtos en distintos sectores y horarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el robo de celular en el centro de Ibagué el 14 de octubre?

El robo de celular ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando una mujer usaba su teléfono cerca de la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta, en pleno centro de Ibagué. Un hombre en motocicleta se le acercó, le arrebató el celular y huyó por varias vías en contravía mientras peatones y conductores trataban de comprender la situación. La Policía Metropolitana acudió rápidamente, aunque la identidad del responsable aún debía ser verificada, según información de El Nuevo Día.

¿Qué otros robos recientes han generado preocupación en Ibagué?

La preocupación en Ibagué ha aumentado a raíz de varios robos sucedidos en semanas recientes. Según El Nuevo Día, el 5 y 25 de septiembre y el 26 y 29 del mismo mes se reportaron robos de celulares en diferentes sectores, incluyendo un asalto armado y casos en los que los delincuentes utilizaron motocicleta para huir. Además, el 8 de octubre se presentó un episodio de justicia por mano propia, donde la comunidad retuvo y agredió a un presunto ladrón, reflejando el cansancio frente a la inseguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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